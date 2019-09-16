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مايسترو الريال بديل بوجبا الأول في مانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حدد مانشستر يونايتد بديلًا لبول بوجبا، حال رحيله عن أولد ترافورد، بنهاية الموسم الجاري.



وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مانشستر يونايتد استقر على الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، كي يكون بديلا للفرنسي.


ويأمل مانشستر يونايتد في موافقة ريال مدريد على عرض تصل قيمته إلى 75 مليون يورو مقابل الاستغناء عن كروس.


جدير بالذكر أن بوجبا كان يعتبر أهم أهداف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن مغالاة مانشستر يونايتد في مطالبة المادية أجهضت الصفقة.


وكان كروس جدد تعاقده مع ريال مدريد في شهر مايو/ أيار الماضي، حتى صيف 2023.




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