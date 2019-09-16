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امريكا: ايران هاجمت منشات النفط السعودية بـ 12 صاروخ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطلقت إيران ما يقرب من 12 صاروخ كروز وأكثر من 20 مسيرة من أراضيها في هجوم على منشآت النفط السعودية - قال مسؤول حكومي أمريكي كبير لشبكة ABC يوم الاثنين.



واضاف المسؤول الامريكي " ان المسؤول الحقيقي عن الهجم هي ايران وليس الحوثيين في اليمن ".


وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الأحد، إن نطاق ودقة الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين، يظهران أنها لم تكن من تنفيذ الحوثيين، وأنها نفذت من اتجاه شمالي - غربي وليس من اليمن في الجنوب


وأكد هذا المسؤول الرفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، أن ذلك يثبت ضلوع إيران ومشاركتها في الهجوم، الذي تم بطائرات بلا طيار.


وقال في حديث لوكالة "رويترز": "لا يوجد شك في أن إيران مسؤولة عن هذه الهجمات. ورغم كل محاولات التنصل، الأمر يبدو كذلك فعلا. ولا يوجد احتمال آخر. الدليل يشير إلى مسؤولية إيران عن ذلك".




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