امريكا:, ايران, هاجمت, منشات, النفط, السعودية, بـ, 12, صاروخ,

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وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السفيرة د. امل عزمي...
أكد رئيس الحكومة التونسي، والمرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد، احترامه...
يجتمع زعماء تركيا وروسيا وإيران الاثنين في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال...
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعلم من الجاني في تنفيذ...
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خطته لضم جميع المستوطنات العبرية...
سلم سفير الأردن الجديد لدى قطر، زيد اللوزي، أوراق اعتماده للأمير تميم بن حمد آل...
كشفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA عن الطرق السرية "المثيرة" التي...
أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده أنّ "إيران...
أفادت السلطات الكندية بمقتل شخص، وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار، وقع مساء السبت...
قال موقع Business Insider الأمريكى إن محاكاة جديدة مرعبة كشفت عن احتمالية قتل أو إصابة 91...