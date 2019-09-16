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تعيين السفيرة د. امل جادو وكيلا لوزارة الخارجية الفلسطينية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السفيرة د. امل عزمي جادو مساعد الوزير لشؤون اوروبا وكيلا لوزارة الخارجية الفلسطينية.



وبهذا المرسوم تكون الدبلوماسية الفلسطينية والسفيرة د. امل جادو اول امراة فلسطينية تتولى هذا المنصب في وزارة الخارجية الفلسطينية بعد ان عملت في السلك الدبلوماسي منذ اكثر من عشر سنوات حيث تولت اولى المناصب الدبلوماسية عام 2009 حيث عينت برتبة مستشار اول في بعثة فلسطين في العاصمة الامريكية واشنطن وكانت قد بدأت عملها في السلطة الفلسطينية منذ عام 2005 بعد ان انهت دراسة الدبلوماسية والعلاقات الدولية في اقدم واعرق الجامعات الدولية لتعليم العمل الدبلوماسي وهي جامعة فلتشر للدبلوماسية والعلاقات الدولية اضافة لكونها زميل الدراسات العليا بجامعة هارفارد حيث تخرجت بامتياز .


وتولت السفيرة جادو عددا من المناصب السياسية والدبلوماسية المهمة خلال فترة سنوات عملها حيث تولت العمل في ديوان الرئاسة كما عملت في مجلس الوزراء الفلسطيني هذا الى جانب توليها متصب نائب السفير الفلسطيني في واشنطن فيما تتولى في السنوات الاخيرة منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاوروبية.




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