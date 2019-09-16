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موظفّو المركز الطبي باده بوريا في يوم التنوّع التوظيفي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




 
أحيا يوم الثلاثاء الموافق 3.9.2019 موظفو المركز الطبي باده – بوريا ولأول مرة، يوم التنوّع التوظيفي. ‏


وشرحت أولجا جولوفكين – مديرة الموارد البشرية أن "مؤسستنا تفتخر بكونها متعددة الثقافات. رؤيتنا للتنوّع الوظيفي في رأس المال ‏البشري تعتبر فوارق واختلافات الثقافة، اللغة، والشخصيات في صفوف الموظفين، فرصة ثمينة لخلق نسيج اجتماعي أكثر غنىً، ‏وابداعًا، ونجاعةً. نحن نرى الاختلاف الاجتماعي الأوسع: الدين، الجنس، السن، الخلفية الاقتصادية- الاجتماعية، الأصول والجذور، ‏الميول الجنسية، القيود الجسدية وما شابه، ونطمح الى تغيير وتحسين الثقافة التنظيمية".‏


وبعد وجبة غذاء احتفالية أعدّها مدير المطبخ شلومي أوحايون، وطاقم عمّال المطبخ، من مأكولات شعبية متعددة الطوائف، شارك ‏الموظفون بمحاضرة من قبل شيرلي شالوم بموضوع المساواة التوظيفية.‏




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