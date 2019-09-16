قصة شبكة الهامبورغر “بورغر صالون”

أسست شبكة شطائر البورغر “بورغر صالون” بأيدي رامي جينات وأمير طلمور، مالكي مطعم “ليموزين” الشهير. إثر مرور السنين القليلة تحوّلت شبكة مطاقم الهامبورغر المحلية لقوة عظمى فعليًا تحظى بالكثير من الاطراءات. تم اختيار الذئب كي يشكل شعارًا للشبكة، وهو رمز للحياة الطبيعية والبرية.بدأت بورغر صارون دربها في محطة الوقود “باز” في كريات طبعون حيث لا زال الفرع الأول (تشرين أول 2010) فعالًا الى يومنا هذا، وتختص الشبكة بتقديم شطائر الهامبورغر ووجبات معروفة ومحبوبة اضافية، بأعلى جودة. تضم الشبكة اليوم 13 فرعًا (كريات طبعون، الناصرة، الخضيرة، حولون، سامي عوفر - حيفا، بيج الكرايوت، حيفا - روميما، زيخرون يعكوف، كاديما، يكوم، ريشون لتسيون، رمات هشارون، يهود - مجمع سافيونيم)، وقريبًا ستتفتح المزيد من الفروع للشبكة.ويقول رامي جينات “عندما قررنا التحوّل الى شبكة اختير الاسم بورغر صالون، من منطلق احترام وتقدير لتقليد الهامبورغر الأمريكي. الفكرة كانت بخلق مكان يتجمع فيه الجميع، خلال نهار العمل، مساءً مع العائلة، أو في الليل مع الأصدقاء، لأجل اللهو وتناول الطعام، واحتساء الجعة الباردة الى جانبها”. هذا اضافة الى “أجواء الداينر التي حاولنا عبرها عكس أسلوب حياة وعائلية مزرعتنا، اذ عُلّقت على الجدران صور من حياتنا اليومية في المزرعة وصور عائلة مالكي الشبكة، يمتطون الخيول أو بدونها”، كما يؤكد جينات.تحوّل الهامبورغر الذي يحتل مكانة مرموقة ومحترمة في قائمة الطعام الأمريكية منذ عشرات السنين، لواحد من الوجبات الاكثر شعبية في اسرائيل. منذ افتتاح الفرع الأول للشبكة - أي فرع “بلو بيج” الأسطوري (اليوم فرع طبعون)، قرر الاثنان أن كفتة الهامبورغر لديهم أو الـ”وايلد بورغر”، كما يسمون الهامبورغر المصنوع من لحم البقر الطازج من المزرعة، سيكون لب وأساس الشبكة!منذ اتخاذ القرار - كان واضحًا لأمير ورامي أن كل واحد من فروع الشبكة سيُصمم بشكل يعرض، بشفافية وأمام الناظرين، العملية التي تمر بها كتلة اللحم: من المصدر، مزرعتهما وحتى تصل الى صحن الزبون.لأجل فهم مصدر نجاح بورغر صالون، دعونا نعود الى الخلف، مصدر اللحم المطحون الطازج المستخدم لتجهيز الـ”وايلد بورغر”، في المزرعة القائمة في عمق مرج ابن عامر، حيث ولدت العديد من أساطير الزراعة الاسرائيلية. في المزرعة، تحظى الحيوانات بظروف حياتية جيّدة، ويتمتعون بمراعي رحبة اليدين، ويتغذون بأجود أنواع الغذاء.يُجلب اللحم الى الملاحم (حانوت جزّارين) الشفافة في فروع الشبكة، يتم طحنه عندما لا يزال طازجًا أو معتّق، أمام ناظري الزبائن. التوابل التي تضاف للحم هي الملح الفلفل والبصل المقطع فقط. يبدو أنه لا حاجة لأكثر من قطع لحم طازجة وبجودة عالية.بعد الطحن وانتاج الكفتة (شريحة اللحم)، تمر بعملية شي، أمام أعين وناظري الزبائن، من قبل شوّاء خبير. في “بورغر صالون” نعتبر أن كفتة الهامبورغر هي الأساس، ولذلك فإن الوابلد بورغر هو النجم الحقيقي في لائحة الطعام.حتى أن اللاعبين الثانويين، الشطيرة الطازجة يتم خبزها في المكان. الى جانب الوجبات الناجحة الاخرى كالهامبورغر النباتي، تجدون سلطة صالون، سلوبي جو، ومقبلات محلية الصنع، التي تختتم الوجبة الناجحة”.