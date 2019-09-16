أنباء, عن, فقدان, شيرين, لجنينها, في, الشهر, الخامس,

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نشر الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر...
توفيت المغنية التونسية منيرة حمدي اليوم الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 54...
رغم اعلانها عن طلاقها من زوجها هادي أسمر برسالة نشرتها عبر حسابها الخاص على...
لفتت الفنانة المصرية هنا الزاهد أنظار الجمهور إليها في حفل زفافها على الفنان أحمد...
طمأنت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، متابعيها على صحة والدها...
أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسميا عن انفصالها عن زوجها السيد هادي...
بحضور عدد كبير من أهل الصحافة والإعلام والفن ومشاهير مواقع التواصل الإجتماعي...
تجاوزت الأغنية الجديدة «صباحي انت » التي أبدعت في صياغة كلماتها الشاعرة...
أعلنت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن انضمام الفنان السوري معتصم النهار، لأسرة...
يستعد الممثل عباس النوري لخوض دور البطولة في مسلسل بعنوان "يا مالكاً قلبي" مؤلف...