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كريستيانو رونالدو يستعد بشكل خاص لأتلتيكو مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



واصل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الاستعداد بشكل خاص لموقعة أتلتيكو مدريد، المقررة الأربعاء المقبل في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا متروبوليتانو.



ونشر رونالدو عبر حسابه على "إنستجرام"، مقطع فيديو وهو يتدرب بشكل منفرد، في صالة الألعاب الرياضية، بعد يوم واحد من مواجهة فيورنتينا، التي انتهت بالتعادل السلبي في الكالتشيو.


جدير بالذكر أن الفريقين التقيا، في ثمن نهائي نسخة العام الماضي، حيث فاز أتلتيكو في لقاء الذهاب بإسبانيا (2-0)، قبل أن ينتفض كريستيانو رونالدو في موقعة العودة، ويسجل 3 أهداف (هاتريك) قاد بهم البيانكونيري للدور ربع النهائي.




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