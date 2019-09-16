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هذا الالتهاب يهددك بالعمى!!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 حذر المعهد الاتحادي الألماني للأمراض المعدية من ‫أن التهاب القرنية بالأكانثاميبا (Acanthamoeba keratitis) قد يتسبب في ‫الإصابة بالعمى.



‫وأوضح المعهد الألماني أن هذا الالتهاب تسببه الأكانثاميبا، وهي إحدى ‫الأوليات التي تعيش في المياه كالبحيرات وحمامات السباحة، وهي تهاجم ‫القرنية عند ملامسة العين الماء الملوث بها.


‫وتتمثل أعراض الالتهاب في احمرار العين والشعور بألم فيها وزيادة إفرازات ‫الدموع وتشوش الرؤية والحساسية تجاه الضوء.


‫ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب وتجنب فقدان البصر.


‫وللوقاية من العدوى يجب غسل العين بماء نظيف، كما ينبغي ‫الالتزام باشتراطات النظافة الخاصة بالعدسات اللاصقة، حيث ينبغي خلعها ‫عند السباحة أو الاستحمام، مع مراعاة تنظيفها هي ووعاء الحفظ الخاص بها ‫بانتظام بواسطة المنتجات المخصصة لهذا الغرض.




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