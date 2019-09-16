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الصدارة والقروي في صدارة نتائج الانتخابات التونسية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد رئيس الحكومة التونسي، والمرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد، احترامه لتقديرات نتائج الانتخابات التي أصدرتها مؤسسة “سيغما كونساي” لسبر الآراء.



جاء ذلك في تصريحات صحافية للشاهد مساء الأحد.


ووفق النتائج التقديرية التي قدمتها"سيغما كونساي" على تلفزيون الحوار التونسي الخاص تقدم قيس سعيد المرشح المستقل بـ19.50 في المئة من الأصوات.


وجاء نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية بـ15.5 في المئة، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة في المرتبة الثالثة بـ11 في المئة.


المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي، جاء في المرتبة الرابعة بـ9.4 في المئة، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ7.5 في المئة، وجاء الصافي سعيد بـ7.5 في المئة في المرتبة السادسة.


واعتبر الشاهد أن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسية "مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي" داعيا إلى"فهم لماذا صوت التونسيون هكذا؟".


ونبّه الشاهد إلى عدم وجود مرشح من الصف الديمقراطي في الدور الثاني للرئاسيات مطالبا العائلة الديمقراطية بالتوحّد خلال الانتخابات التشريعية القادمة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل التي وصفها بـ”المحطة الوطنية المصيرية”.




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