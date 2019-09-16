تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-16 10:45:43 تعيين البروفيسور ربيع عاصله من عرابة مديرا لقسم القلب في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس |  2019-09-16 10:37:25 المحكمة تحظر نقل بدو النقب للتصويت بالانتخابات |  2019-09-16 10:26:15 غدا - نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع |  2019-09-16 10:03:49 31 قائمة تخوض انتخابات الكنيست غدا الثلاثاء - نسبة المواطنين العرب من بين الناخبين بلغت قرابة 16% |  2019-09-16 09:50:28 امريكا: ايران هاجمت منشات النفط السعودية بـ 12 صاروخ |  2019-09-16 09:48:26 تعيين السفيرة د. امل جادو وكيلا لوزارة الخارجية الفلسطينية |  2019-09-16 08:24:09 الصدارة والقروي في صدارة نتائج الانتخابات التونسية |  2019-09-16 08:22:48 عرابة تحتفل اليوم بتخريج الكوكبة السادسة من اطبائها في رومانيا |  2019-09-16 08:20:42 اصابة بالغة لشاب تعرض لاطلاق نار في حيفا |  2019-09-16 06:10:35 مصرع شاب 33 عاما من الطيبة بحادث طرق بعد مطاردة بوليسية على شارع 65 وادي عارة |  2019-09-16 05:55:55 قمة ثلاثية في أنقرة لبحث الهدنة في إدلب السورية |  2019-09-16 05:55:08 رحيل الفنانة التونسية منيرة حمدي |  2019-09-16 05:53:05 ترامب: نعلم من المتورط بهجمات أرامكو وجاهزون للرد |  2019-09-16 05:30:41 اجواء معتدلة مع ارتفاع في درجات الحرارة |  2019-09-15 23:15:09 اطلاق نار على منزل في كفرقاسم |

الرئيسية | اجتماعيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عرابة تحتفل اليوم بتخريج الكوكبة السادسة من اطبائها في رومانيا



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تحتفل عرابة اليوم بتخريج الكوكبة السادسة من اطبائها في جامعة كونستانسا الرومانية



والاطباء هم : الطبيب فاروق احمد يوسف كناعنه والطبيب وسام محمد يونس نصار والطبيب جواد صالح عبري نصار.




كلمات متعلقة

عرابة, تحتفل, اليوم, بتخريج, الكوكبة, السادسة, من, اطبائها, في, رومانيا,

تابعونــا

فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية النصراوية تتألق في بلغاريا فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية النصراوية تتألق في بلغاريا 2019-09-10 | 10:59:06

شاركت فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية ومدربها جهاد كريم في مهرجان الفلكلور...

عكا - مركز المينا العكيّ يوزّع الحقائب المدرسية والقرطاسية عكا - مركز المينا العكيّ يوزّع الحقائب المدرسية والقرطاسية 2019-09-09 | 10:32:04

تحت عنوان "ربّ قطرة خير أغلقت أبوابا من الجهل" قام مركز المينا التربوي العكيّ...

افتتاح السنة الدراسية في مدرسة البصليّة شفاعمرو 2019-2020‎ افتتاح السنة الدراسية في مدرسة البصليّة شفاعمرو 2019-2020‎ 2019-09-09 | 08:43:27

في جو احتفالي وبتنظيم مركزة التربية الاجتماعية المعلمة هدى شحادة، قامت مدرستنا...

الناصرة: مسجد خالد بن الوليد يحيي ذكرى رأس السنة الهجرية الجديدة‎ الناصرة: مسجد خالد بن الوليد يحيي ذكرى رأس السنة الهجرية الجديدة‎ 2019-09-05 | 09:39:00

احتفل مسجد خالد بن الوليد في مدينة الناصرة، مساء الأربعاء، بالسنة الهجرية...

الشبلي: البدء قريبًا ببناء روضتي اطفال ومركز رعاية يومي الشبلي: البدء قريبًا ببناء روضتي اطفال ومركز رعاية يومي 2019-09-04 | 08:41:27

من المقرر أن يبدا مجلس محلي الشبلي-ام الغنم في الأيام القريبة بإنشاء وحدتين...

اعدادية ابن سينا كفر قرع تفتتح العام الدراسي وتستقبل طلابها اعدادية ابن سينا كفر قرع تفتتح العام الدراسي وتستقبل طلابها 2019-09-03 | 09:06:50

افتتحت أسرة المدرسة الاعدادية ابن سينا كفر قرع العام الدراسي الجديد بأجواء من...

احتفالية كبيرة في افتتاح السنة الدراسية في البعينة نجيدات احتفالية كبيرة في افتتاح السنة الدراسية في البعينة نجيدات 2019-09-02 | 14:38:50

افتتح مجلس محلي البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين العام الدراسي بسلاسة وانتظام،...

115 الف طالب وطالبة يفتتحون العام الدراسي في مدارس شرقي القدس 115 الف طالب وطالبة يفتتحون العام الدراسي في مدارس شرقي القدس 2019-09-02 | 13:24:14

بالبسمة والفرح تمّ افتتاح العام الدّراسي الجديد في جهاز التّربية في شرقي القدس في...

طرعان - أجواء احتفالية مع افتتاح العام الدراسي الجديد طرعان - أجواء احتفالية مع افتتاح العام الدراسي الجديد 2019-09-02 | 09:39:43

الى مقاعد الدراسة عاد بانتظام ودون مشاكل تذكر طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية...

ام الفحم - 18 الف طالب وطالبة يعودون للمدارس بانتظام ام الفحم - 18 الف طالب وطالبة يعودون للمدارس بانتظام 2019-09-02 | 08:42:26

استقبلت صباح اليوم الأثنين مدارس مدينة ام الفحم 18 الف طالب وطالبة من رياض الاطفال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مخزن منزل عين الاسد قرية غاز اسطوانات اطفاء لم تنفجر اضرار جسيمة رعنانا طعن 4 اصابات خطيرة اعتقال منفذ العملية الثانية التوالي اليوم شارع جامعة حيفا عسفيا اصابة سائق حادث طرق مروع اسعاف شرطة كابول محاولة سطو فاشلة فرع اطلاق نار اصابة طفيفة شخص اغلاق الشرطة الحرم القدسي الشريف حتى الخميس امام الزوار 20 مترا بئر الناصرة اصابة انقاذ تخليص وحدات سقط من ارتفاع كفر مندا اسعاف مستشفى متوسطة قرية نحف حريق منطقة وعرية اشتعال النار مروخية طائرة عرابة الحسينية لحوم 12 طن مصنع لحوم كفر كنا ضبط ابادة مصادرة الشرطة الصحة وزارة منعم سمعان . عطا الله فسوطة الشاب معليا جثمان جنازة المرحوم اقتحام مسجد الايمان رهط حي 27 مدينة شبان شكوى شرطة الشيخ عربي الطيبة ناضل دحبور الموت للعرب مستوطنين حجارة اعتداء طوالكرم حفل صديقه مصرع محمد احمد . أسدي طفلين نسيا ساعات داخل سيارة النقب القسوم قرية الجنوب السيد دير الاسد والدهما قرية حورة عكا قتل شاب حجاب ناصر اطلاق نار شاطئ العرب المحكمة منع نشر أمرانقلاب سيارة البعنة حادث طرق مدخل قرية المكر اصابة امرأة سائقة شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com