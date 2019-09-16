عرابة, تحتفل, اليوم, بتخريج, الكوكبة, السادسة, من, اطبائها, في, رومانيا,

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شاركت فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية ومدربها جهاد كريم في مهرجان الفلكلور...
تحت عنوان "ربّ قطرة خير أغلقت أبوابا من الجهل" قام مركز المينا التربوي العكيّ...
في جو احتفالي وبتنظيم مركزة التربية الاجتماعية المعلمة هدى شحادة، قامت مدرستنا...
احتفل مسجد خالد بن الوليد في مدينة الناصرة، مساء الأربعاء، بالسنة الهجرية...
من المقرر أن يبدا مجلس محلي الشبلي-ام الغنم في الأيام القريبة بإنشاء وحدتين...
افتتحت أسرة المدرسة الاعدادية ابن سينا كفر قرع العام الدراسي الجديد بأجواء من...
افتتح مجلس محلي البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين العام الدراسي بسلاسة وانتظام،...
بالبسمة والفرح تمّ افتتاح العام الدّراسي الجديد في جهاز التّربية في شرقي القدس في...
الى مقاعد الدراسة عاد بانتظام ودون مشاكل تذكر طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية...
استقبلت صباح اليوم الأثنين مدارس مدينة ام الفحم 18 الف طالب وطالبة من رياض الاطفال...