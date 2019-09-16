اصابة, بالغة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, حيفا,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ فجر هذا اليوم حول اطلاق نار والذي اسفر عن اصابة شخص في شارع سيركين في حيفا.

وفق مصادر طبية احيل من المكان الى المركز الطبي رامبام الشخص المصاب من سكان المدينة والبالغ من العمر 53 عاما وهو بحالة صعبة.قوات من الشرطة وصلت الى المكان وشرعت بالتحقيق وجمع البينات والادلة وفحص الخلفية لوقوع الحادث.الى جانب ذلك باشر افراد الشرطة بانشطة مسح وتمشيط لرصد الجناة.