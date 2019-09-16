مصرع, شاب, 33, عاما, من, الطيبة, بحادث, طرق, بعد, مطاردة, بوليسية, على, شارع, 65, وادي, عارة,

لقي شاب 33 عاما من الطيبة مصرعه فجر اليوم الاثنين خلال مطاردة بوليسية في وادي عارة.

وجاء في بيان الشرطة "انها طلبت من السائق الطيباوي التوقف، لكنه هرب من المكان بإتجاه الجهة الجنوبية، ولدى وصوله قرب منطقة نيتسني عوز شاهد حاجز للشرطة، عندها قام بالسياقة بعكس اتجاه الشارع حتى اصطدم بسيارة اخرى وفارق الحياة".