مصرع, شاب, 33, عاما, من, الطيبة, بحادث, طرق, بعد, مطاردة, بوليسية, على, شارع, 65, وادي, عارة,

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اليوم الاثنين 2019/09/16: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...
أقدم مجهولون مساء الاحد على اطلاق النار باتجاه منزل في مدينة كفرقاسم مما ادى الى...
باشرت شرطة الناصرة التحقيق في حادثة اطلاق نار خلال شجار بين مجموعة شبان في حي كرم...
قامت مجموعة من خريجي الفوج السابع والستين من مدرسة راهبات الفرنسيسكان بالناصرة...
انهى قبل قليل مفتشو البناء في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء الخطوات...
بمشاركة العشرات من الرجال والنساء والشبان والشابات نظمت جمعية اشواق الربيع لدعم...
اصيب شاب مساء اليوم الاحد جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة اللد. الطواقم الطبية...
لقي عامل مصرعه مساء اليوم الاحد مصرعه جراء سقوطه عن ارتفاع في احدى ورشات البناء في...
قام الدكتور عروة يوسف ناصر نهاية الشهر الماضي ولمدّة أسبوع كامل وفي نطاق تخصّصه...
بعد محاولات عرقلة العملية الانتخابية بإدخال كاميرات لأماكن الاقتراع في...