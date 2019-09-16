تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-16 06:10:35 مصرع شاب 33 عاما من الطيبة بحادث طرق بعد مطاردة بوليسية على شارع 65 وادي عارة |  2019-09-16 05:55:55 قمة ثلاثية في أنقرة لبحث الهدنة في إدلب السورية |  2019-09-16 05:55:08 رحيل الفنانة التونسية منيرة حمدي |  2019-09-16 05:53:05 ترامب: نعلم من المتورط بهجمات أرامكو وجاهزون للرد |  2019-09-16 05:30:41 اجواء معتدلة مع ارتفاع في درجات الحرارة |  2019-09-15 23:15:09 اطلاق نار على منزل في كفرقاسم |  2019-09-15 22:10:29 اطلاق نار خلال شجار عنيف في الناصرة |  2019-09-16 00:01:21 نتنياهو: "صفقة القرن" تقضي بفرض السيادة على المستوطنات |  2019-09-15 22:08:01 الفوج السابع والستون يزور مدرسة راهبات الفرنسيسكان حاملًا صورة المربي بشارة رزق |  2019-09-15 20:06:24 انهاء اضراب مفتشي البناء في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء‎ |  2019-09-15 22:11:18 الناصرة : مشاركة بامسية لاصدار مجموعة قصصية " ارحل عني" لمرضى السرطان‎ |  2019-09-15 20:02:10 اطلاق نار على شاب في اللد |  2019-09-15 19:39:10 مصرع وليد صالح كيوان جراء سقوطه عن علو في ام الفحم |  2019-09-15 17:08:36 الدكتور عروة يوسف ناصر يتطوّع لتقديم خدمات طبّية في نيجيريا |  2019-09-15 17:07:43 زازيم تطلق خطها الساخن يوم الانتخابات للتبليغ عن عرقلة العملية الانتخابية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع شاب 33 عاما من الطيبة بحادث طرق بعد مطاردة بوليسية على شارع 65 وادي عارة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي شاب 33 عاما من الطيبة مصرعه فجر اليوم الاثنين خلال مطاردة بوليسية في وادي عارة.



وجاء في بيان الشرطة  "انها طلبت من السائق الطيباوي التوقف، لكنه هرب من المكان بإتجاه الجهة الجنوبية، ولدى وصوله قرب منطقة نيتسني عوز شاهد حاجز للشرطة، عندها قام بالسياقة بعكس اتجاه الشارع حتى اصطدم بسيارة اخرى وفارق الحياة".




كلمات متعلقة

مصرع, شاب, 33, عاما, من, الطيبة, بحادث, طرق, بعد, مطاردة, بوليسية, على, شارع, 65, وادي, عارة,

تابعونــا

اجواء معتدلة مع ارتفاع في درجات الحرارة اجواء معتدلة مع ارتفاع في درجات الحرارة 2019-09-16 | 05:30:41

اليوم الاثنين 2019/09/16: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...

اطلاق نار على منزل في كفرقاسم اطلاق نار على منزل في كفرقاسم 2019-09-15 | 23:15:09

أقدم مجهولون مساء الاحد على اطلاق النار باتجاه منزل في مدينة كفرقاسم مما ادى الى...

اطلاق نار خلال شجار عنيف في الناصرة اطلاق نار خلال شجار عنيف في الناصرة 2019-09-15 | 22:10:29

باشرت شرطة الناصرة التحقيق في حادثة اطلاق نار خلال شجار بين مجموعة شبان في حي كرم...

الفوج السابع والستون يزور مدرسة راهبات الفرنسيسكان حاملًا صورة المربي بشارة رزق الفوج السابع والستون يزور مدرسة راهبات الفرنسيسكان حاملًا صورة المربي بشارة رزق 2019-09-15 | 22:08:01

قامت مجموعة من خريجي الفوج السابع والستين من مدرسة راهبات الفرنسيسكان بالناصرة...

انهاء اضراب مفتشي البناء في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء‎ انهاء اضراب مفتشي البناء في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء‎ 2019-09-15 | 20:06:24

انهى قبل قليل مفتشو البناء في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء الخطوات...

الناصرة : مشاركة بامسية لاصدار مجموعة قصصية " ارحل عني" لمرضى السرطان‎ الناصرة : مشاركة بامسية لاصدار مجموعة قصصية " ارحل عني" لمرضى السرطان‎ 2019-09-15 | 22:11:18

بمشاركة العشرات من الرجال والنساء والشبان والشابات نظمت جمعية اشواق الربيع لدعم...

اطلاق نار على شاب في اللد اطلاق نار على شاب في اللد 2019-09-15 | 20:02:10

اصيب شاب مساء اليوم الاحد جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة اللد. الطواقم الطبية...

مصرع وليد صالح كيوان جراء سقوطه عن علو في ام الفحم مصرع وليد صالح كيوان جراء سقوطه عن علو في ام الفحم 2019-09-15 | 19:39:10

لقي عامل مصرعه مساء اليوم الاحد مصرعه جراء سقوطه عن ارتفاع في احدى ورشات البناء في...

الدكتور عروة يوسف ناصر يتطوّع لتقديم خدمات طبّية في نيجيريا الدكتور عروة يوسف ناصر يتطوّع لتقديم خدمات طبّية في نيجيريا 2019-09-15 | 17:08:36

قام الدكتور عروة يوسف ناصر نهاية الشهر الماضي ولمدّة أسبوع كامل وفي نطاق تخصّصه...

زازيم تطلق خطها الساخن يوم الانتخابات للتبليغ عن عرقلة العملية الانتخابية زازيم تطلق خطها الساخن يوم الانتخابات للتبليغ عن عرقلة العملية الانتخابية 2019-09-15 | 17:07:43

بعد محاولات عرقلة العملية الانتخابية بإدخال كاميرات لأماكن الاقتراع في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق بيت عسفيا اضرار جسيمة اصابات اخماد طواقم اطفاء المسدارس الاهلية المسيحية تعيين لجنة مسؤولة فحص احتياجات وزارة المعارف اطار اتفاق الطرفين قنبلة على القاء جرة مجهولين مجهولون الشرطة تحقق دون اصابات قرية يركافريد زيتون ساعر الوزير يستضيف مائدة رمضان قرية شعب جدعون حريق اطارات جولس المنطقة الصناعية اطفاء اخماد نيران تعيين فضيلة الشيخ موفق طرف رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا الدرزية ايليت شاكيد وزيرة القضاء هال سيتي خدمات ضم التوقيع التعاقد اللاعب بيرم كيال مفاوضات برايتون افراج معتقلين ثلاثة كفر كنا شجار مع الشرطة اعتقال عامل من فلسطيني الضفةجثة امرأة اطلاق نار علامات عنف بيت في قرية الرامة سميرة اسماعيل اطلاق نارمحمد جبريل احمد دهامشة كفر كنا اللد طب طالبا رومانيا حادث طرق مروع بوخارست غرق وادي فيضانات غرق سيارات اغلاق شوارع مركز البلاد رعنانا هرتسليا امطار لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة أمين شعبان زيارة تعزية اللد رئيس الدولة وفاة سائق سيارة اجرة مصرع عامل ورشة اشدود اصابة اعلان وفاة طاقم طبي شرطة مستشفى تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com