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قمة ثلاثية في أنقرة لبحث الهدنة في إدلب السورية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يجتمع زعماء تركيا وروسيا وإيران الاثنين في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال غرب سوريا عقب هجمات للقوات الحكومية تهدد بتعميق الاضطرابات الإقليمية وخروج موجة مهاجرين جديدة باتجاه تركيا.

 
وستركز قمة أنقرة على محافظة إدلب آخر معقل متبق في أيدي قوات المعارضة السورية الساعية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
 
ويؤيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الإيراني حسن روحاني الأسد في وجه المعارضة بينما يدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية فصائل معارضة مختلفة.




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