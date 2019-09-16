قمة, ثلاثية, في, أنقرة, لبحث, الهدنة, في, إدلب, السورية,

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعلم من الجاني في تنفيذ...
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خطته لضم جميع المستوطنات العبرية...
سلم سفير الأردن الجديد لدى قطر، زيد اللوزي، أوراق اعتماده للأمير تميم بن حمد آل...
كشفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA عن الطرق السرية "المثيرة" التي...
أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده أنّ "إيران...
أفادت السلطات الكندية بمقتل شخص، وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار، وقع مساء السبت...
قال موقع Business Insider الأمريكى إن محاكاة جديدة مرعبة كشفت عن احتمالية قتل أو إصابة 91...
يعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الأحد اجتماعهم الطارئ الذي دعت...
يتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب في تونس، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار...
بدأت في تونس مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم السبت، في انتظار الشروع في عملية...