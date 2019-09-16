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رحيل الفنانة التونسية منيرة حمدي



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توفيت المغنية التونسية منيرة حمدي الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 54 عاما.



وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن منيرة رحلت "بعد معاناة من المرض خلال الأشهر الأخيرة، ما أجبرها على إلغاء عدد من حفلاتها في المهرجانات الصيفية".


ولدت منيرة في محافظة باجة الواقعة في الشمال الغربي التونسي وبدأت مسيرتها الفنية في برنامج (نادي المواهب) بالتلفزيون الوطني.




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