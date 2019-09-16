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مشاركة واسعة في مهرجان القائمة المشتركة في سخنين



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شارك المئات من اهالي سخنين في المهرجان الانتخابي الحاشد والداعم للقائمة المشتركة في ساحة البلدية بمشاركة رئيس البلدية د.صفوت ابوريا ونوابه واعضاء البلدية.


تحدث خلال الاجتماع اعضاء الكنيست ايمن عودة ومنصور عباس واسامة السعدي وامطانس شحادة والمرشحة ايمان الخطيب,حيث اكد اعضاء الكنيست اهمية التصويت من أجل تمثيل المجتمع العربي باكبر عدد ممكن من الاعضاء للتصدي للمخططات اليمينية والقوانين العنصرية التي تمس بالعرب .




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