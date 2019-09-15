اطلاق, نار, على, منزل, في, كفرقاسم,

أقدم مجهولون مساء الاحد على اطلاق النار باتجاه منزل في مدينة كفرقاسم مما ادى الى وقوع اضرار جسيمة .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق,حيث تبين لاحقاً ان الفاعلين اقدموا على اضرام النيران في السيارة التي تم اطلاق النار منها وذلك قرب كفر برا .لم يبلغ عن اصابات بشرية .