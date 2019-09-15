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اطلاق نار على منزل في كفرقاسم



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أقدم مجهولون مساء الاحد على اطلاق النار باتجاه منزل في مدينة كفرقاسم مما ادى الى وقوع اضرار جسيمة .


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق,حيث تبين لاحقاً ان الفاعلين اقدموا على اضرام النيران في السيارة التي تم اطلاق النار منها وذلك قرب كفر برا .

لم يبلغ عن اصابات بشرية .
اطلاق نار على منزل في كفرقاسم




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