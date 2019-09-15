اطلاق, نار, خلال, شجار, عنيف, في, الناصرة,

باشرت شرطة الناصرة التحقيق في حادثة اطلاق نار خلال شجار بين مجموعة شبان في حي كرم الصاحب بمدينة الناصرة مساء اليوم الاحد .

ويفيد مراسلنا أن قوات معززة من الشرطة والقوات الخاصة قد هرعت لحي كرم الصاحب بعد شجار عنيف بين شبان تخلله اطلاق نار .لم يبلغ عن اصابات واعتقالات .