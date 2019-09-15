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اطلاق نار خلال شجار عنيف في الناصرة



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باشرت شرطة الناصرة التحقيق في حادثة اطلاق نار خلال شجار بين مجموعة شبان في حي كرم الصاحب بمدينة الناصرة مساء اليوم الاحد .


ويفيد مراسلنا أن قوات معززة من الشرطة والقوات الخاصة قد هرعت لحي كرم الصاحب بعد شجار عنيف بين شبان تخلله اطلاق نار .

لم يبلغ عن اصابات واعتقالات .
اطلاق نار خلال شجار عنيف في الناصرة




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