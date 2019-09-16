تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-15 23:15:09 اطلاق نار على منزل في كفرقاسم |  2019-09-15 22:10:29 اطلاق نار خلال شجار عنيف في الناصرة |  2019-09-16 00:01:21 نتنياهو: "صفقة القرن" تقضي بفرض السيادة على المستوطنات |  2019-09-15 22:08:01 الفوج السابع والستون يزور مدرسة راهبات الفرنسيسكان حاملًا صورة المربي بشارة رزق |  2019-09-15 20:06:24 انهاء اضراب مفتشي البناء في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء‎ |  2019-09-15 22:11:18 الناصرة : مشاركة بامسية لاصدار مجموعة قصصية " ارحل عني" لمرضى السرطان‎ |  2019-09-15 20:02:10 اطلاق نار على شاب في اللد |  2019-09-15 19:39:10 مصرع وليد صالح كيوان جراء سقوطه عن علو في ام الفحم |  2019-09-15 17:08:36 الدكتور عروة يوسف ناصر يتطوّع لتقديم خدمات طبّية في نيجيريا |  2019-09-15 17:07:43 زازيم تطلق خطها الساخن يوم الانتخابات للتبليغ عن عرقلة العملية الانتخابية |  2019-09-15 17:06:08 أهل البلد يؤثرون: التوقعات بوصول الآلاف من أهالي البلدات العربية للمشاركة بالاستفتاء الشعبي الثلاثاء |  2019-09-15 17:04:57 *باص حملة "هاي المرة مصوتين" يجول البلاد والمحطة المركزية ستكون يوم الثلاثاء في صناديق الاقتراع |  2019-09-15 17:04:02 استمرار اضراب مفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية لليوم السادس على التوالي‎ |  2019-09-15 17:02:53 أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير الأردن |  2019-09-15 15:32:24 مصرع عامل جراء سقوط رافعة شاحنة بحيفا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو: "صفقة القرن" تقضي بفرض السيادة على المستوطنات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خطته لضم جميع المستوطنات العبرية في الضفة الغربية المحتلة تتماشى مع خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".وذكر نتنياهو اليوم الأحد، في مستهل اجتماع صادقت فيه حكومته على شرعنة مستوطنة غير قانونية في غور الأردن، أن خطته "تأتي كجزء من مبادرة السلام الأمريكية" التي من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها عقب انتخابات الكنيست المقبلة.وأوضح نتنياهو أن الحديث لا يدور فقط عن التكتلات الاستيطانية المقامة في الضفة بل ومناطق خارج هذه التكتلات و"مناطق أخرى تحظى بأهمية حساسة لأمننا والحفاظ على إرثنا"، على حد تعبيره.وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه من غير المفهوم ما إذا كانت هذه التصريحات تعني أن هذه الخطة تم إدماجها في "صفقة القرن" أو تصر إسرائيل عليها كجزء من أي اتفاق.وسبق أن تعهد نتنياهو بفرض سيادة إسرائيل على جميع مستوطنات الضفة، وكذلك على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال إعادة انتخابه لمنصب رئيس الوزراء في انتخابات الكنيست بعد يومين، واستدعت هذه التصريحات إدانة دولية واسعة.
نتنياهو: "صفقة القرن" تقضي بفرض السيادة على المستوطنات




كلمات متعلقة

نتنياهو:, "صفقة, القرن", تقضي, بفرض, السيادة, على, المستوطنات,

تابعونــا

أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير الأردن أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير الأردن 2019-09-15 | 17:02:53

سلم سفير الأردن الجديد لدى قطر، زيد اللوزي، أوراق اعتماده للأمير تميم بن حمد آل...

CIA تكشف عن طرق مثيرة لتجسسها على الاتحاد السوفييتي CIA تكشف عن طرق مثيرة لتجسسها على الاتحاد السوفييتي 2019-09-15 | 11:05:17

كشفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA عن الطرق السرية "المثيرة" التي...

الثوري الإيراني: القواعد والسفن الأميركية في مرمى صواريخنا الثوري الإيراني: القواعد والسفن الأميركية في مرمى صواريخنا 2019-09-15 | 11:05:13

أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده أنّ "إيران...

قتيل و5 جرحى بإطلاق نار جنوب شرقي كندا قتيل و5 جرحى بإطلاق نار جنوب شرقي كندا 2019-09-15 | 07:58:59

أفادت السلطات الكندية بمقتل شخص، وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار، وقع مساء السبت...

مشروع محاكاة لحرب نووية بين روسيا وأمريكا يتوقع سقوط 34 مليون قتيل مشروع محاكاة لحرب نووية بين روسيا وأمريكا يتوقع سقوط 34 مليون قتيل 2019-09-15 | 07:57:50

قال موقع Business Insider الأمريكى إن محاكاة جديدة مرعبة كشفت عن احتمالية قتل أو إصابة 91...

وزراء خارجية دول التعاون الاسلامي يجتمعون لمناقشة تهديدات نتنياهو بضم الاغوار وزراء خارجية دول التعاون الاسلامي يجتمعون لمناقشة تهديدات نتنياهو بضم الاغوار 2019-09-15 | 07:56:52

يعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الأحد اجتماعهم الطارئ الذي دعت...

تونس تنتخب رئيسها تونس تنتخب رئيسها 2019-09-15 | 07:55:59

يتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب في تونس، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار...

تونس.. بدء فترة الصمت الانتخابي تونس.. بدء فترة الصمت الانتخابي 2019-09-14 | 13:20:15

بدأت في تونس مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم السبت، في انتظار الشروع في عملية...

بوتين يحذر نتنياهو من قصف سوريا ولبنان مستقبلا بوتين يحذر نتنياهو من قصف سوريا ولبنان مستقبلا 2019-09-14 | 11:08:17

نقلت "إندبندنت عربية" عن من أسمته مصدرا روسيا مأذونا له، أن روسيا منعت هجمات...

كرينبول: حملة غير مسبوقة ضد وجود "الاونروا" كرينبول: حملة غير مسبوقة ضد وجود "الاونروا" 2019-09-14 | 07:00:40

اعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " بيير...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلموسم زيتون معاصر البطوف شحيح تخوفات توقعات سعر صفيحة زيت 500 شيكل نسبة اشجاربلدية الناصرة فشل تمرير الميزانية 2016 تاجيل التصويت جريمة قتل نهاريا فيديو يوثق الحادث قتل اطلاق نار الشرطة عالم اجرام عنفلحوم 12 طن مصنع لحوم كفر كنا ضبط ابادة مصادرة الشرطة الصحة وزارة مش خايفين فيسبوك شباب شابات القدس الاقصى حملة القدس باب العامود تشيك ان كوب قهوة فجر يوم الجمعة الساعة الثانية فجرا بدء العمل التوقيت الصيفي تحريك عقارب للامام واحدة جلجولية تعايش محبة سلام مشترك عرب يهود مشترك ورشة عملمغني عربي حيفا اودي سيارة فنان احتراق بيت شبهات اضرام النار زهير فرنسيسمحمد عساف النجم بلدية الناصرة حفل كريسمس ماركت مدينة بلدية علي سلام رئيس جثة عامل تايلندي زراعة سهل مدينة طمرة اسعاف اقرار وفاته خلفية جنائية لا افتتاح مهرجان ليالي رمضان مشغولات يدوية مدينة سخنين مشاركة واسعة اهالي المدينة حي الامل نتسيرت عيليت مصادقة اقامة في تاريخ المدينة عربي قصر المطران اضراب عام مفتوح عدم افتتاح العام الدراسي المجالس الشركسية الدرزية مصرع شابين جلجولية مفرق حورشيم شارع 6 سيارة شاحنة مستشفى فاجعة طرق احمد وتد ناصر ابو الفول مروع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com