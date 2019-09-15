تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-15 23:15:09 اطلاق نار على منزل في كفرقاسم |  2019-09-15 22:10:29 اطلاق نار خلال شجار عنيف في الناصرة |  2019-09-16 00:01:21 نتنياهو: "صفقة القرن" تقضي بفرض السيادة على المستوطنات |  2019-09-15 22:08:01 الفوج السابع والستون يزور مدرسة راهبات الفرنسيسكان حاملًا صورة المربي بشارة رزق |  2019-09-15 20:06:24 انهاء اضراب مفتشي البناء في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء‎ |  2019-09-15 22:11:18 الناصرة : مشاركة بامسية لاصدار مجموعة قصصية " ارحل عني" لمرضى السرطان‎ |  2019-09-15 20:02:10 اطلاق نار على شاب في اللد |  2019-09-15 19:39:10 مصرع وليد صالح كيوان جراء سقوطه عن علو في ام الفحم |  2019-09-15 17:08:36 الدكتور عروة يوسف ناصر يتطوّع لتقديم خدمات طبّية في نيجيريا |  2019-09-15 17:07:43 زازيم تطلق خطها الساخن يوم الانتخابات للتبليغ عن عرقلة العملية الانتخابية |  2019-09-15 17:06:08 أهل البلد يؤثرون: التوقعات بوصول الآلاف من أهالي البلدات العربية للمشاركة بالاستفتاء الشعبي الثلاثاء |  2019-09-15 17:04:57 *باص حملة "هاي المرة مصوتين" يجول البلاد والمحطة المركزية ستكون يوم الثلاثاء في صناديق الاقتراع |  2019-09-15 17:04:02 استمرار اضراب مفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية لليوم السادس على التوالي‎ |  2019-09-15 17:02:53 أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير الأردن |  2019-09-15 15:32:24 مصرع عامل جراء سقوط رافعة شاحنة بحيفا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الفوج السابع والستون يزور مدرسة راهبات الفرنسيسكان حاملًا صورة المربي بشارة رزق



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قامت مجموعة من خريجي الفوج السابع والستين من مدرسة راهبات الفرنسيسكان بالناصرة بزيارة مدرستهم محبةً ووفاءً لأستاذهم طيب الذكر بشارة رزق الذي انتقل الى الديار السماوية في اليوم الأول لإفتتاح العام الدراسيّ. وقد توافد الخريجون حاملي الورود عطرها الشكر والاحترام لمن بذّر في قلوبهم وعقولهم القيم والعلوم فنمت وأزهرت وأثمرت. 


إن الواجب دفع هؤلاء الشباب والصبايا الأوفياء الى تأدية هذه الزيارة التي أوحت بها محبّتهم لمربي صفّهم، هذه المحبة المخفّفة من مرارة الألم وعبء الحزن. أضاء الخريجون الشموع أمام صورة المربي بشارة رزق وقد رسمها أحد طلابه فجاءت معبّرة عن شخصية استاذهم الإنسانية المعطاءه المحبّة. 

ألم يقل أمير الشعراء أحمد شوقي:

قم للمعلم وفه التبجيلا         كاد المعلّم أن يكون رسولاكان استاذنا محترمًا في حياته مبجلًا في وفاته وقد حمل رسالة التعليم والتثقيف بامانة وإخلاص وأفواج خريجيه سفراء محبة وعلم امتازوا باخلاقهم العالية وثقافتهم الواسعة.  له الرحمة ولهم ولذويه حسن العزاء.




كلمات متعلقة

الفوج, السابع, والستون, يزور, مدرسة, راهبات, الفرنسيسكان, حاملًا, صورة, المربي, بشارة, رزق,

تابعونــا

اطلاق نار على منزل في كفرقاسم اطلاق نار على منزل في كفرقاسم 2019-09-15 | 23:15:09

أقدم مجهولون مساء الاحد على اطلاق النار باتجاه منزل في مدينة كفرقاسم مما ادى الى...

اطلاق نار خلال شجار عنيف في الناصرة اطلاق نار خلال شجار عنيف في الناصرة 2019-09-15 | 22:10:29

باشرت شرطة الناصرة التحقيق في حادثة اطلاق نار خلال شجار بين مجموعة شبان في حي كرم...

انهاء اضراب مفتشي البناء في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء‎ انهاء اضراب مفتشي البناء في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء‎ 2019-09-15 | 20:06:24

انهى قبل قليل مفتشو البناء في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء الخطوات...

الناصرة : مشاركة بامسية لاصدار مجموعة قصصية " ارحل عني" لمرضى السرطان‎ الناصرة : مشاركة بامسية لاصدار مجموعة قصصية " ارحل عني" لمرضى السرطان‎ 2019-09-15 | 22:11:18

بمشاركة العشرات من الرجال والنساء والشبان والشابات نظمت جمعية اشواق الربيع لدعم...

اطلاق نار على شاب في اللد اطلاق نار على شاب في اللد 2019-09-15 | 20:02:10

اصيب شاب مساء اليوم الاحد جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة اللد. الطواقم الطبية...

مصرع وليد صالح كيوان جراء سقوطه عن علو في ام الفحم مصرع وليد صالح كيوان جراء سقوطه عن علو في ام الفحم 2019-09-15 | 19:39:10

لقي عامل مصرعه مساء اليوم الاحد مصرعه جراء سقوطه عن ارتفاع في احدى ورشات البناء في...

الدكتور عروة يوسف ناصر يتطوّع لتقديم خدمات طبّية في نيجيريا الدكتور عروة يوسف ناصر يتطوّع لتقديم خدمات طبّية في نيجيريا 2019-09-15 | 17:08:36

قام الدكتور عروة يوسف ناصر نهاية الشهر الماضي ولمدّة أسبوع كامل وفي نطاق تخصّصه...

زازيم تطلق خطها الساخن يوم الانتخابات للتبليغ عن عرقلة العملية الانتخابية زازيم تطلق خطها الساخن يوم الانتخابات للتبليغ عن عرقلة العملية الانتخابية 2019-09-15 | 17:07:43

بعد محاولات عرقلة العملية الانتخابية بإدخال كاميرات لأماكن الاقتراع في...

أهل البلد يؤثرون: التوقعات بوصول الآلاف من أهالي البلدات العربية للمشاركة بالاستفتاء الشعبي الثلاثاء أهل البلد يؤثرون: التوقعات بوصول الآلاف من أهالي البلدات العربية للمشاركة بالاستفتاء الشعبي الثلاثاء 2019-09-15 | 17:06:08

أعلن مركزو مشروع "أهل البلد يؤثرون" أنه بحسب الأجواء السائدة في البلاد وبعد الضجة...

*باص حملة "هاي المرة مصوتين" يجول البلاد والمحطة المركزية ستكون يوم الثلاثاء في صناديق الاقتراع *باص حملة "هاي المرة مصوتين" يجول البلاد والمحطة المركزية ستكون يوم الثلاثاء في صناديق الاقتراع 2019-09-15 | 17:04:57

جال باص "حملة هاي المرة مصوتين"، البلدان العربية في نهاية الاسبوع الماضي قبل ان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق هائل نفي شأنان حيفا اطفاء اخماد منطقة مفتوحة كايد ظاهر قطرية اخماد شرطة فتى 16 عاما يقود سيارة شفاعمرو اعتقال أب تحقيق شوارع مدينة سير شرطة مظاهرة القدس الاقصى اعتقال اطلاق سراح 6 معتقلي عكا الشعانين احتفالات كفر كنا مسيرة قداس عيد مشاركة واسعة الجديدة المكر وفاة مصرع كريم جاد سكس متأثرا جراحه حادث طرق مروع شهر رمضان طبيب ناجي بطحيش مديرا امراض الجلد مستشفى زيف صفد تعيين قرية مسعدهاصابات قتيل ابراهيم محمد موسى حسنين النابلسي نابلسي مصرع شاب اضراب عام مجلس عبلين بالغة خطيرة اطلاق نار عبلين شرطة اسعطعن الجواريش قاصرتان الرملة شابتان عربيتان شخص في المحطة المركزية للحافلات في الرملة اصابة طفيفة شرطة اسعاف اخلاء منازل عائلتين غمرتها مياه الامطار غرق بيوت مدينة افراد شرطة شتاء نساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية لدغة أفعى اصابة رجل عبلين متوسطة طاقم الزهراوي الطبي طمرة قرية مستشفى وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا مشتبه تحرش جنسي افعال مشينة ادلة قاعدة الشرطة التحقيق الطفل عبد الهادي الهزيل رهط سقوط بوابة حديدية عليه شقيقه اصابة مصرع عامل حادث عمل انهيار جدار عليه ورشة بناء هرتسليا طاقم طبي اسعاف شرطة تعيين دراوشة عزيز مستشفى رمبام قسم الطوارئ طب باطني امراض قلب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com