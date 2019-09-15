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انهاء اضراب مفتشي البناء في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء‎



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انهى قبل قليل مفتشو البناء في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء الخطوات النقابية التي اعلنوا خلالها الاضراب عن العمل منذ نحو اسبوع. يأتي انهاء الخطوات النقابية وتجميد الاضراب  في اعقاب التوصل الى تفاهمات بين ممثلي الهستدروت وممثلي الحكم المحلي والمسؤول عن الاجور.وقد اتفق الطرفان على الخوض في مفاوضات مكثفة من أجل الوصول الى اتفاق يأخذ بعين الاعتبار أمن وسلامة مفتشي البناء في ظل التهديدات واعمال العنف التي قد يتعرضون لها خلال تأديتهم لعملهم.


كما تم الاتفاق على تسوية الامور المتعلقة برسوم بدل الملابس التي يستحقها مفتشو البناء بعد تدخل رئيس هستدروت هماعوف جيل بار طال ورئيس قسم السلطات المحلية في نقابة الهندسيين  موشيه سيجيف.
انهاء اضراب مفتشي البناء في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء‎




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