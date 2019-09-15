اطلاق, نار, على, شاب, في, اللد,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى ووصفت حالته بالمتوسطة.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى ووصفت حالته بالمتوسطة.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
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