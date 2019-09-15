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اطلاق نار على شاب في اللد



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اصيب شاب مساء اليوم الاحد جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة اللد.

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى ووصفت حالته بالمتوسطة.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اطلاق نار على شاب في اللد




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