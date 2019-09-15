اطلاق, نار, على, شاب, في, اللد,

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اصيب شاب مساء اليوم الاحد جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة اللد.

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مصرع وليد صالح كيوان جراء سقوطه عن علو في ام الفحم 2019-09-15 | 19:39:10 لقي عامل مصرعه مساء اليوم الاحد مصرعه جراء سقوطه عن ارتفاع في احدى ورشات البناء في...

الدكتور عروة يوسف ناصر يتطوّع لتقديم خدمات طبّية في نيجيريا 2019-09-15 | 17:08:36 قام الدكتور عروة يوسف ناصر نهاية الشهر الماضي ولمدّة أسبوع كامل وفي نطاق تخصّصه...

زازيم تطلق خطها الساخن يوم الانتخابات للتبليغ عن عرقلة العملية الانتخابية 2019-09-15 | 17:07:43 بعد محاولات عرقلة العملية الانتخابية بإدخال كاميرات لأماكن الاقتراع في...

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*باص حملة "هاي المرة مصوتين" يجول البلاد والمحطة المركزية ستكون يوم الثلاثاء في صناديق الاقتراع 2019-09-15 | 17:04:57 جال باص "حملة هاي المرة مصوتين"، البلدان العربية في نهاية الاسبوع الماضي قبل ان...

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مصرع عامل جراء سقوط رافعة شاحنة بحيفا 2019-09-15 | 15:32:24 لقي عامل (50 عامًا) مصرعه اثر اصابته من رافعة في مصنع بشارع الاستقلال في مدية حيفا....

تساقط الامطار في حيفا والشمال 2019-09-15 | 13:30:42 تساقطت الأمطار في الساعة الأخيرة في منطقة الجليل والساحل بكميات متفاوتة وذلك بعد...

بعد 3 سنوات علاج اثر سقوط نخلة عليه - عيسى دهامشة (44 عاما) من كفركنا يتعافى ويلتقي من أسعفه 2019-09-15 | 13:26:58 الشاب عيسى دهامشة(44 عاما) من كفركنا قام بدعوة طاقم نجمة داوود الحمراء الذي قام...