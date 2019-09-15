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مصرع وليد صالح كيوان جراء سقوطه عن علو في ام الفحم



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لقي وليد صالح كيوان(٦٣ عاما) مساء اليوم الاحد مصرعه جراء سقوطه عن ارتفاع في احدى ورشات البناء في مدينة ام الفحم.

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب على الفور.

الشرطة باشرت التحقيق.





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