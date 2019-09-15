مصرع, وليد, صالح, كيوان, جراء, سقوطه, عن, علو, في, ام, الفحم,

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب على الفور.

لقي وليد صالح كيوان(٦٣ عاما) مساء اليوم الاحد مصرعه جراء سقوطه عن ارتفاع في احدى ورشات البناء في مدينة ام الفحم.

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