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لقي الشاب محمد سمير ابو حسين(25 عاما) مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في باقة الغربية...
وصلت مؤخرا إلى الإنجليزي للحمل والولادة حالة نادرة لسيدة حامل مع متلازمة تدعى...
أطلقت المدفعية الاسرائيلية، السبت، قذيفة مدفعية واحدة صوب مرصد للمقاومة شرق رفح...
اليوم الخميس 2019/09/05: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...
قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إننا لسنا غرباء في الخليل وسنبقى فيها الى الابد...
تقرر اليوم الجمعة الغاء الإضراب , حيث ستفتتح السنة الدراسية في كل المدارس بانتظام...
الافراج عن سماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد...
تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الاولى في الدرجة الممتازة لكرة القدم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ عن...