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الناصرة : مشاركة بامسية لاصدار مجموعة قصصية " ارحل عني" لمرضى السرطان‎ 2019-09-15 | 18:11:18 بمشاركة العشرات من الرجال والنساء والشبان والشابات نظمت جمعية اشواق الربيع...

باقة الغربية:مصرع الشاب محمد ابو حسين واصابة اخر باطلاق نار 2019-09-14 | 06:20:36 لقي الشاب محمد سمير ابو حسين(25 عاما) مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في باقة الغربية...

متابعة حالة نادرة لمتلازمة مارفين في مستشفى الناصرة الانجليزي للحمل والولادة 2019-09-11 | 14:46:00 وصلت مؤخرا إلى الإنجليزي للحمل والولادة حالة نادرة لسيدة حامل مع متلازمة تدعى...

مدفعية اسرائيلة تقصف مرصدا لحماس 2019-09-07 | 14:38:03 أطلقت المدفعية الاسرائيلية، السبت، قذيفة مدفعية واحدة صوب مرصد للمقاومة شرق رفح...

الطقس: انخفاض طفيف آخر على الحرارة 2019-09-05 | 05:39:31 اليوم الخميس 2019/09/05: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...

نتنياهو : سنبقى في مدينة الخليل الى الابد ولن نتخلى عن حقوقنا 2019-09-04 | 22:53:48 قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إننا لسنا غرباء في الخليل وسنبقى فيها الى الابد...

الغاء الإضراب - السنة الدراسية في كل المدارس تفتتح بانتظام 2019-08-30 | 14:34:02 تقرر اليوم الجمعة الغاء الإضراب , حيث ستفتتح السنة الدراسية في كل المدارس بانتظام...

التحقيق مع الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى بعد نصحه للنساء بعدم اللجوء للشرطة في المشاكل الأسرية 2019-08-26 | 15:30:48 الافراج عن سماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد...

الليلة:انطلاق مباريات الدرجة الممتازة بمشاركة 5 فرق عربية 2019-08-22 | 12:33:53 تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الاولى في الدرجة الممتازة لكرة القدم...