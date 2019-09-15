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زازيم تطلق خطها الساخن يوم الانتخابات للتبليغ عن عرقلة العملية الانتخابية



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بعد محاولات عرقلة العملية الانتخابية بإدخال كاميرات لأماكن الاقتراع في الانتخابات الماضية؛ أشارت تقارير إلى محاولات مماثلة تعد لها أحزاب اليمين، منها فحص النساء المنقبات وغيرها، على أثر هذه التقارير ولمواجهة حملة التحريض المتواصلة ضد المواطنين العرب، تزداد الشكوك حول عرقلة عمليات الانتخاب يوم الثلاثاء القريب. 

ولمواجهة هذه المحاولات في الوقت المناسب ولمنع المس بحق العرب في التصويت، تطلق "زازيم" خطا ساخناً باللغة العربية يوم الانتخابات للتبليغ الفوري عن مثل هذه المحاولات.
يعمل الخط على تلقي البلاغات حول عرقلة العملية الانتخابية، *ويتلقى المكالمات طاقم من المتطوعين والمتطوعات الناطقين باللغة العربية، على الرقم 6708**. يتلقى المتطوعون المكالمات ويحولونها للمركز المختص الذي يعمل على جمع التقارير والبلاغات والرد عليها فورا. 
وطوال يوم الانتخابات، يعمل محامو مركز "عدالة" على منح الاستشارة القانونية ويبقون على أهبة الاستعداد للتدخل القضائي فيما لو احتاج الأمر. 
يأمل "زازيم" و"عدالة" أن يمر يوم الانتخابات دون عراقيل أو محلاولات تشويش.




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