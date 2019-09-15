كريم, يساعد, على, منع, يومي, للبقع, الغامقة,

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قرعت وسائل الإعلام من شتى القطاعات الاسرائيلية مكاتب حملة "هاي المرة مصوتين" وذلك...
"دورة العَلَّم" في المؤسسة للأمان والصحة المهنية "المشرف على الامان" ממונים על...
في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة...
حقق بنك مزراحي طفحوت أرباحًا غير مسبوقة في الربع الثاني من السنة الحالية 2019، حيث...
من: دانا راين، مديرة الأداء الرياضي والتربية في شركة هربالايف أحد الجوانب...
حصدت الخدمات الديجيتالية، التي يقدّمها بنك مركنتيل لزبائنه، لقب الخدمات الأفضل...
قرر مجلس إدارة بنك لئومي، الذي يترأسه د. سامر حاج يحيى، تعيين المحامي حنان...
قرر مجلس إدارة بنك لئومي، الذي يترأسه د. سامر حاج يحيى، تعيين المحامي حنان...
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معصرة نبيذ بركان تطرح: نبيذ چڤرتسترمينر من مجموعة الجودة Special Reserve التحدي...