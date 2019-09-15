كريم, يساعد, على, منع, يومي, للبقع, الغامقة,

"انتليوس پچميناتسيا" من ماركة "لا روش- پوزيه" كريم وقاية للوجه + SPF 50 مع لون يساعد على منع يومي للبقع الغامقة المتعلقة بالشمس ويمنح طلة بشرة موحدة ونضرة: * تمت ملاءمته لبشرة تميل للكلف والبقع بشكل كبير مثل: بقع تنبع من التعرض للضوء, بقع من الحمل, بقع العمر.* معادلة تساهم في طلة بشرة موجدة ونضرة.* ملائم ايضاً لبشرة حساسة, ولا يبقي علامات بيضاء, غير دهني وغير لاصق.* بدون عطر وبارابان, مقاوم للأكسدة.* يحتوي على مياه حرارية من ينابيع "لا روش- پوزيه".* سهل الدهن. تعليمات الاستعمال: يجب دهن المستحضر على بشرة الوجه بسخاء قبل التعرض الأول للشمس, مفضل تكرار العملية بوتيرة عالية والدهن بسخاء في كل مرة من جديد.50 مل بسعر: 119 ش.