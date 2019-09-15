تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-15 17:08:36 الدكتور عروة يوسف ناصر يتطوّع لتقديم خدمات طبّية في نيجيريا |  2019-09-15 17:07:43 زازيم تطلق خطها الساخن يوم الانتخابات للتبليغ عن عرقلة العملية الانتخابية |  2019-09-15 17:06:08 أهل البلد يؤثرون: التوقعات بوصول الآلاف من أهالي البلدات العربية للمشاركة بالاستفتاء الشعبي الثلاثاء |  2019-09-15 17:04:57 *باص حملة "هاي المرة مصوتين" يجول البلاد والمحطة المركزية ستكون يوم الثلاثاء في صناديق الاقتراع |  2019-09-15 17:04:02 استمرار اضراب مفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية لليوم السادس على التوالي‎ |  2019-09-15 17:02:53 أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير الأردن |  2019-09-15 15:32:24 مصرع عامل جراء سقوط رافعة شاحنة بحيفا |  2019-09-15 13:30:42 تساقط الامطار في حيفا والشمال |  2019-09-15 13:26:58 بعد 3 سنوات علاج اثر سقوط نخلة عليه - عيسى دهامشة (44 عاما) من كفركنا يتعافى ويلتقي من أسعفه |  2019-09-15 11:07:28 عارة تفجع بوفاة الطفل هيثم محمود يونس بعد صراع مع المرض |  2019-09-15 11:05:17 CIA تكشف عن طرق مثيرة لتجسسها على الاتحاد السوفييتي |  2019-09-15 11:05:13 الثوري الإيراني: القواعد والسفن الأميركية في مرمى صواريخنا |  2019-09-15 09:43:08 سطو مسلح على محل يانصيب في الناصرة واطلاق نار بالهواء |  2019-09-15 09:33:46 ليبرمان يستبعد اجراء جولة انتخابات ثالثة |  2019-09-15 09:31:41 استمرار إضراب مفتشي البناء في مختلف انحاء البلاد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أهل البلد يؤثرون: التوقعات بوصول الآلاف من أهالي البلدات العربية للمشاركة بالاستفتاء الشعبي الثلاثاء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلن مركزو مشروع "أهل البلد يؤثرون" أنه بحسب الأجواء السائدة في البلاد وبعد الضجة التي أثارها المشروع خلال الأسابيع الأخيرة فإنه من المتوقع وصول آلاف السكان للمشاركة بالتصويت على الاستفتاءات الشعبية في البلدات والمدن المشاركة بالمشروع.

حيث من المتوقع وصول النسبة في مدينة أم الفحم، حيث سيكون سؤال الاستفتاء المطروح على المشاركين حول قضية الهوائيات (الأنتينات) العشوائية في المدينة، إلى أكثر من نصف أهالي المدينة.
أما في عارة وعرعرة سيتم التصويت خلال يوم الانتخابات، 17 أيلول، على نسب الطلاب للمدارس كل بحسب منطقته الجغرافية، فلن تتعدى نسبة التصويت بحسب استطلاعات الرأي ثلث الأهالي من كلا البلدتين.
بينما تبقى النسبة في طمرة هي الأعلى حيث من المتوقع أن تصل إلى أكثر من نصف الأهالي حول موضوع إدخال الشرطة الجماهيرية إلى المدينة، وذلك للحد من ظاهرة العنف المستشري في المجتمع العربي ككل.
وفي حديث مع ختام واكد، مديرة نعمت في الشمال وإحدى مركزات المشروع أكدت: " لم نتوقع أن يحظى المشروع بكل هذه الضجة، فعلى ما يبدو لن المواطنين يرغبون بأن يكونوا شركاء فعليًا وهذا الهدف الأساسي من المشروع. أنا أدعو أهلنا في كافة المدن والبلدات المشاركة إلى الخروج للتصويت على الاستفتاء حول القضايا التي تؤرقهم وأن يكونوا شركاء باتخاذ القرار يوم غد، 17 أيلول".
جدير بالذكر أن التصويت للاستفتاء الشعبي سيتم من خلال صناديق اقتراع ألكترونية سيتم نصبها في مراكز الاقتراع الموجودة بكل من: عرابة، سخنين، طمرة، عارة-عرعرة، أم الفحم، جت، كفرقرع، كفرقاسم ورهط.
أهل البلد يؤثرون: التوقعات بوصول الآلاف من أهالي البلدات العربية للمشاركة بالاستفتاء الشعبي الثلاثاء




كلمات متعلقة

أهل, البلد, يؤثرون:, التوقعات, بوصول, الآلاف, من, أهالي, البلدات, العربية, للمشاركة, بالاستفتاء, الشعبي, الثلاثاء,

تابعونــا

الدكتور عروة يوسف ناصر يتطوّع لتقديم خدمات طبّية في نيجيريا الدكتور عروة يوسف ناصر يتطوّع لتقديم خدمات طبّية في نيجيريا 2019-09-15 | 17:08:36

قام الدكتور عروة يوسف ناصر نهاية الشهر الماضي ولمدّة أسبوع كامل وفي نطاق تخصّصه...

زازيم تطلق خطها الساخن يوم الانتخابات للتبليغ عن عرقلة العملية الانتخابية زازيم تطلق خطها الساخن يوم الانتخابات للتبليغ عن عرقلة العملية الانتخابية 2019-09-15 | 17:07:43

بعد محاولات عرقلة العملية الانتخابية بإدخال كاميرات لأماكن الاقتراع في...

*باص حملة "هاي المرة مصوتين" يجول البلاد والمحطة المركزية ستكون يوم الثلاثاء في صناديق الاقتراع *باص حملة "هاي المرة مصوتين" يجول البلاد والمحطة المركزية ستكون يوم الثلاثاء في صناديق الاقتراع 2019-09-15 | 17:04:57

جال باص "حملة هاي المرة مصوتين"، البلدان العربية في نهاية الاسبوع الماضي قبل ان...

استمرار اضراب مفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية لليوم السادس على التوالي‎ استمرار اضراب مفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية لليوم السادس على التوالي‎ 2019-09-15 | 17:04:02

يستمر اليوم الاحد (15.9.2019) ولليوم السادس على التوالي اضراب مفتشي البناء العاملين في...

مصرع عامل جراء سقوط رافعة شاحنة بحيفا مصرع عامل جراء سقوط رافعة شاحنة بحيفا 2019-09-15 | 15:32:24

لقي عامل (50 عامًا) مصرعه اثر اصابته من رافعة في مصنع بشارع الاستقلال في مدية حيفا....

تساقط الامطار في حيفا والشمال تساقط الامطار في حيفا والشمال 2019-09-15 | 13:30:42

تساقطت الأمطار في الساعة الأخيرة في منطقة الجليل والساحل بكميات متفاوتة وذلك بعد...

بعد 3 سنوات علاج اثر سقوط نخلة عليه - عيسى دهامشة (44 عاما) من كفركنا يتعافى ويلتقي من أسعفه بعد 3 سنوات علاج اثر سقوط نخلة عليه - عيسى دهامشة (44 عاما) من كفركنا يتعافى ويلتقي من أسعفه 2019-09-15 | 13:26:58

الشاب عيسى دهامشة(44 عاما) من كفركنا قام بدعوة طاقم نجمة داوود الحمراء الذي قام...

عارة تفجع بوفاة الطفل هيثم محمود يونس بعد صراع مع المرض عارة تفجع بوفاة الطفل هيثم محمود يونس بعد صراع مع المرض 2019-09-15 | 11:07:28

فجعت، صباح اليوم الأحد، قرية عارة ب وفاة الطفل هيثم محمود يونس، بعد صراع قضاه...

سطو مسلح على محل يانصيب في الناصرة واطلاق نار بالهواء سطو مسلح على محل يانصيب في الناصرة واطلاق نار بالهواء 2019-09-15 | 09:43:08

اقدم مجهولون فجر اليوم الاحد على تنفيذ عملية سطو مسلح على محل "كشك توتو" يانصيب في...

ليبرمان يستبعد اجراء جولة انتخابات ثالثة ليبرمان يستبعد اجراء جولة انتخابات ثالثة 2019-09-15 | 09:33:46

استبعد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" افيغدور ليبرمان اجراء جولة ثالثة من الانتخابات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق 8 سيارات مواطنين عرب في عكا اطفاء شرطة تحقيق اضرار جسيمة نصرة الشيخ رائد صلاح قانون رفض منع الأذان محاولة مشاركة مظاهرة واسعة ام الفحم طلاب مسيرة وقفات احتجاجية ام الفحم شعارات ضد العنف تنادي المحبة السلام التأخي لغة الحوارمثقال زيدان مواجهات اعتقال الشاب كفرمندا التحقيق مواجهات التحريض لهفيم حادث طرق اصابة متوسطة سيارة شاحنة الشرطة اسعاف د.سهيل نصر الله شفاعمرو مدير عام جديد تعيين مستشفى بوريا أمسية وديع الصافي راهبات الناصرة شفاعمرو طلاب طالبات مدرسة مشاركة اسيل عثمان الرينة اطلاق سراح . مواجهات . الناصرةأمير حلف مقتل الشاب بسمة طبعون أمر حظر نشر تجديد حيفا محكمة تفاصيل قضية تحقيق مشتبهون حفاظ طفل رضيع 1600 حبة اسكتازي الخليل معبر النبي الشيخ حسين الاردنشبان قرية طرعان يغلقون مدخل كسارة جولاني سياراتهم وقف العمل صباح غبار اكسال تشييع جثمان احمد شهوان الشيخ المرحوم اطلاق نار مثواه الاخير دفن مقبرة حريق انفجار اصابة امرأة شارع هركيفت رشيون لتسيون اطفاء شرطة تخليص عالقة مجلس يافة الناصرة اعتراضات يقدم الهيكلية المجيدل الخارطة كناعنه المحامي رئيس محمد دحلان فيسبوك وفاة تضارب أنباء القيادي في حجركة فتح زيارة خلال المغرب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com