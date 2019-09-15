أهل, البلد, يؤثرون:, التوقعات, بوصول, الآلاف, من, أهالي, البلدات, العربية, للمشاركة, بالاستفتاء, الشعبي, الثلاثاء,

كلمات متعلقةأهل, البلد, يؤثرون:, التوقعات, بوصول, الآلاف, من, أهالي, البلدات, العربية, للمشاركة, بالاستفتاء, الشعبي, الثلاثاء,
قام الدكتور عروة يوسف ناصر نهاية الشهر الماضي ولمدّة أسبوع كامل وفي نطاق تخصّصه...
بعد محاولات عرقلة العملية الانتخابية بإدخال كاميرات لأماكن الاقتراع في...
جال باص "حملة هاي المرة مصوتين"، البلدان العربية في نهاية الاسبوع الماضي قبل ان...
يستمر اليوم الاحد (15.9.2019) ولليوم السادس على التوالي اضراب مفتشي البناء العاملين في...
لقي عامل (50 عامًا) مصرعه اثر اصابته من رافعة في مصنع بشارع الاستقلال في مدية حيفا....
تساقطت الأمطار في الساعة الأخيرة في منطقة الجليل والساحل بكميات متفاوتة وذلك بعد...
الشاب عيسى دهامشة(44 عاما) من كفركنا قام بدعوة طاقم نجمة داوود الحمراء الذي قام...
فجعت، صباح اليوم الأحد، قرية عارة ب وفاة الطفل هيثم محمود يونس، بعد صراع قضاه...
اقدم مجهولون فجر اليوم الاحد على تنفيذ عملية سطو مسلح على محل "كشك توتو" يانصيب في...
استبعد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" افيغدور ليبرمان اجراء جولة ثالثة من الانتخابات...