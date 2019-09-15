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*باص حملة "هاي المرة مصوتين" يجول البلاد والمحطة المركزية ستكون يوم الثلاثاء في صناديق الاقتراع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جال باص "حملة هاي المرة مصوتين"، البلدان العربية في نهاية الاسبوع الماضي قبل ان يتوقف مع الاف المصوتين في المحطة المركزية والتي ستكون يوم الثلاثاء  17/9 في صناديق الاقتراع. 


وبدأت رحلة الحافلة يوم الجمعة من مدينة شفاعمرو مروراً بعبلين، طمرة كابول ومن ثم مدينة سخنين وكفرمندا. وبعد استراحة قصيرة استمرت الرحلة الى كفركنا، الرينة مروراً بيافة واطفئت محركاتها في مدينة الناصرة.

أما يوم السبت، فتوجهت الحافلة إلى منطقة المثلث حيث بدأ مشوارها الانتخابي في مدينة ام الفحم مروراً بكفرقرع، قلنسوة، الطيبة والطيرة وانهت مسيرتها في مدينتي اللد والرملة في مركز البلاد.

وتختتم الحافلة رحلتها يوم الأحد في النقب، حيث ستعبر في رهط، حورة السيد متجهة جنوبا الى مدينة تل السبع.

وقلت الحافلة مجموعة من المتطوعين الذين حضنتهم اهالي بلادنا بالترحيب والتعاون  وذلك على صوت اغنية "صوت والريح تصيح" من انتاج لمسة ميديا التي اجتاحت الأذن العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات الراديو وأصبحت فيما بعد نشيد انتخابات صيف 2019.
*باص حملة "هاي المرة مصوتين" يجول البلاد والمحطة المركزية ستكون يوم الثلاثاء في صناديق الاقتراع




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