استمرار, اضراب, مفتشي, البناء, العاملين, في, السلطات, المحلية, لليوم, السادس, على, التوالي‎,

يستمر اليوم الاحد (15.9.2019) ولليوم السادس على التوالي اضراب مفتشي البناء العاملين في السلطات المحلية ولجان التخطيط اللوائية

يشارك في الاضراب حوالي 600 من مفتشي ومراقبي البناء العاملين في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء اللوائية في كافة انحاء البلاد. وسيمتنع مفتشو البناء عن القيام بجولات ميدانية في ورش البناء، كما سيمتنعون عن اصدار نموذج 4 ونماذج انهاء البناء، ولن يتم التعامل مع التوجهات الهاتفية كما سيتم الغاء كافة الجلسات المتعلقة لهذه اللجان خلال الاضراب.تأتي هذه الخطوات النقابية في اعقاب اصدار انظمة جديدة تُلزم مفتشي البناء ان يقوموا بإصدار اوامر وغرامات مالية بأنفسهم بحق مخالفي البناء بعد ان كان اتخاذ هذه الخطوات يتم من خلال المحكمة. ان تطبيق هذه الانظمة من قبل مفتشي البناء بأنفسهم يعرضهم لخطر حقيقي ولأعمال عنف بحقهم من قبل المخالفين.