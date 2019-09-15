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أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير الأردن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سلم سفير الأردن الجديد لدى قطر، زيد اللوزي، أوراق اعتماده للأمير تميم بن حمد آل ثاني، بعد أيام على خطوة مشابهة في عمّان.وأفاد بيان للخارجية الأردنية بأن تقديم أوراق الاعتماد جرى خلال مراسم أقيمت بالديوان الأميري، توجت إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.وخلال المراسم، أكد "اللوزي" على "عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتطلعات وتوجيهات قيادتيهما إلى الارتقاء بها في كل المجالات".والأحد الماضي، تسلم عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، أوراق اعتماد السفير القطري سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.وفي يونيو/ حزيران 2017، قررت عمّان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر "بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة"، إضافة إلى إلغاء ترخيص مكتب قناة "الجزيرة" في عمّان.ومنذ نحو عامين تواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي المقاطع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير الأردن




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