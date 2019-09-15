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مصرع عامل جراء سقوط رافعة شاحنة بحيفا



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لقي عامل (50 عامًا) مصرعه اثر اصابته من رافعة في مصنع بشارع الاستقلال في مدينة حيفا.

العامل يبلغ من العمر 50 عامًا وأصيب في رأسه بجراح خطيرة اسفرت عن وفاته فورًا.

الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء قال أن الطواقم حاولت انقاذ حياة العامل الا انها لم تنجح بذلك حيث أن حالته كانت حرجة جدًا، مما اسفر عن وفاته، وأنه أصيب خلال عمله.

مصرع عامل جراء سقوط رافعة شاحنة بحيفا




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