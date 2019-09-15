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رغم الطلاق.. نادين نسيب نجيم لم تحذف صور زوجها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رغم اعلانها عن طلاقها من زوجها ​هادي أسمر​ برسالة نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد أحد مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيها التالي: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا"، لم تحذف نجيم الصور التي تجمعها بطليقها عن حسابها على "انستغرام".




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