نصائح, مفيدة, لعلاج, التهاب, الحلق,

كلمات متعلقةنصائح, مفيدة, لعلاج, التهاب, الحلق,
: يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول الموز في الصباح الباكر عوضا عن وجبة الإفطار، اعتقادا...
للبيض فوائد كثيرة ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية والبروتينات، إضافة إلى...
وجدت دراسة أن شرب الشاي يمكن أن يكون مفيدا للدماغ وأنه يمنع التدهور المعرفي...
بدأ إعطاء المضادات الحيوية للحيوانات في المزارع منذ الأربعينات من القرن الماضي...
يعتبر فيتامين سي أحد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في المراحل العمرية...
تحذر الهيئات الصحية في مختلف الدول باستمرار من خطورة المبالغة في تناول السكريات...
توصل باحثون أميركيون من جامعة كاليفورنيا الأميركية إلى علامة بيولوجية يمكن أن...
دعت دراسة إسبانية إلى زيادة عدد ساعات الوقوف في العمل المكتبي لتقليل وقت الجلوس،...
توصل باحثون إلى أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة نهارية مرة أو مرتين أسبوعيا هم أقل...
بعض الحيل التجميليّة لا يستغرق تنفيذها أكثر من دقيقة، ولكنها تعطي نتائج مثاليّة...