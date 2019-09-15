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بيكهام يتحرك خطوة جديدة من أجل خطف ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن إمكانية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن النادي الكتالوني.



وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنَّ ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد، وريال مدريد، ومالك نادي إنتر ميامي، التقى مؤخرًا، والد ميسي؛ لبحث إمكانية التوصل لاتفاق ينقل اللاعب الأرجنتيني للدوري الأمريكي.


ويستعد فريق بيكهام الجديد للمشاركة في الدوري الأمريكي في مارس/آذار 2020، ويرغب قائد إنجلترا السابق، في الاستفادة من إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة بالمجان بيونيو/حزيران المقبل، بحسب عقده الحالي مع الفريق الكتالوني.


وبدأت التكهنات تحيط بمستقبل ميسي، بعدما كشف في الأيام الأخيرة عن وجود بند في تعاقده يتيح له الرحيل بنهاية الموسم.




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