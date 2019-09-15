بيكهام, يتحرك, خطوة, جديدة, من, أجل, خطف, ميسي,

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بدا مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، متقبلا لهزيمة فريقه المفاجئة أمام نورويتش...
وجه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رسالة قصيرة لزميله نيمار دا سيلفا،...
أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أنه طلب من إدارة ناديه الرحيل...
سحق برشلونة حامل لقب الليجا، ضيفه فالنسيا بنتيجة (5-2) مساء اليوم السبت، ضمن...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن الأزمات تتراكم على الفرنسي زين الدين...
يغيب الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، عن الفريق الكتالوني لفترة تتراوح من 5...
شدد ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، على أنه يشعر بالآسف تجاه إيمري تشان...
كشفت صحيفة تركية، متخصصة في الشؤون الرياضية، تفاصيل واقعة تحرش تورط فيها النجم...
ذكر تقرير إنجليزي أن نادي ريال مدريد الإسباني يجهز عرضا ضخما بقيمة 210 ملايين يورو...
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، آخر التطورات بشأن لاعبيه...