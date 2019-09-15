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تساقط الامطار في حيفا والشمال



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 تساقطت الأمطار في الساعة الأخيرة في منطقة الجليل والساحل بكميات متفاوتة وذلك بعد إنخفاض درجات الحرارة عن معدلها العام لهذه الفترة من السنة .



وتتوقع دائرة الارصاد ان تستمر هذه الحالة من عدم الاستقرار حتى يوم غد، 


اما يوم الثلاثاء فمن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة لتعود الى معدلاتها العامة.




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