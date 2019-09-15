تساقط, الامطار, في, حيفا, والشمال,

تساقطت الأمطار في الساعة الأخيرة في منطقة الجليل والساحل بكميات متفاوتة وذلك بعد إنخفاض درجات الحرارة عن معدلها العام لهذه الفترة من السنة .

وتتوقع دائرة الارصاد ان تستمر هذه الحالة من عدم الاستقرار حتى يوم غد،اما يوم الثلاثاء فمن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة لتعود الى معدلاتها العامة.