بعد 3 سنوات علاج اثر سقوط نخلة عليه - عيسى دهامشة (44 عاما) من كفركنا يتعافى ويلتقي من أسعفه

الشاب عيسى دهامشة(44 عاما) من كفركنا قام بدعوة طاقم نجمة داوود الحمراء الذي قام بتقديم الاسعافات والعلاجات الضرورية له عندما أصيب بجراح خطيرة في شتاء 2016 بسبب سقوط شجرة نخيل عليه قبل 3 سنوات خلال اقامة خيمة عزاء آنذاك بوفاة عمه.

حيث اصيب بصورة خطيرة ومكث بالمستشفى لمدة 3 شهور وبعدها علاج تأهيلي ليستعيد عافيته بعد 3 سنوات .حيث قام بدعوة طاقم اسعاف نجمة داوود الحمراء الذي قدم له العلاج الاولي وأنقذ حياته حينها لمنزله لتقديم الشكر والثناء لهم وهم البراميديكيم(أطباء ميدانيون) توفيق بصول وميكا عوز ويفجيني لمفارط.