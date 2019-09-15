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عارة تفجع بوفاة الطفل هيثم محمود يونس بعد صراع مع المرض



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فجعت، صباح اليوم الأحد، قرية عارة ب وفاة الطفل هيثم محمود يونس، بعد صراع قضاه الطفل مع المرض.



 وسيشيع جثمان الطفل من المسجد القديم بقرية عارة بعد صلاة الظهر، وكان قد عانى الطفل هيثم سنوات طويلة من المرض الذي آلم به.




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