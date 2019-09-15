عارة, تفجع, بوفاة, الطفل, هيثم, محمود, يونس, بعد, صراع, مع, المرض,

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تساقطت الأمطار في الساعة الأخيرة في منطقة الجليل والساحل بكميات متفاوتة وذلك بعد...
الشاب عيسى دهامشة(44 عاما) من كفركنا قام بدعوة طاقم نجمة داوود الحمراء الذي قام...
اقدم مجهولون فجر اليوم الاحد على تنفيذ عملية سطو مسلح على محل "كشك توتو" يانصيب في...
استبعد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" افيغدور ليبرمان اجراء جولة ثالثة من الانتخابات...
يستمر اليوم إضراب مفتشي البناء في انحاء البلاد. ويأتي الإضراب احتجاجا على...
تشهد المحلات التجارية والمرافق العامة في باقة الغربية اضرابا شاملاً، ذلك في...
عشية الانتخابات للكنيست الثانية والعشرين نشرت دائرة الإحصاء المركزية معطيات...
قال بنيامين نتنياهو مساء السبت إنه لن يحوض حربًا ضد قطاع غزة، إلا إذا كانت الخيار...
يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من...
ضمن مباريات الدرجة الثانية الشمالية ا التقى فريق الاخوه كفر مندا وفريق هبوعيل بير...