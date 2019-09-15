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جوارديولا: ليس باستطاعتنا الفوز دائما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدا مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، متقبلا لهزيمة فريقه المفاجئة أمام نورويتش سيتي 2-3 مساء السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.



وهذه أول هزيمة لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، ليتأخر بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول بعد مرور 5 جولات فقط.


وقال جوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب انتهاء اللقاء: "أبارك لنورويتش، الهدف الأول جاء من كرة ثابتة، والثاني من هجوم مرتد، لذلك يستحقون الإشادة، هذا ما هو عليه الأمر، يجب أن نتعلم من هذا ونمضي قدما".


وأضاف: "تمريرنا للكرة لم يكن سيئا، خلقنا الفرص لكننا لم نستطع التسجيل اليوم، إنهم فريق جيد حقا ولديهم عناصر مميزة، رأينا ذلك في التشامبيونشيب الموسم الماضي، تمتعوا بالحسم اليوم".


وتابع: "لم نتمتع بالنهم الذي دائما ما نتصف به في الثلث الأخير من الملعب، في كرة القدم لا يمكنك تفادي الأخطاء دائما، لا أعرف كم كرة سددنا أو سددوا هم، لكن اللعبة تتمحور حول الأهداف، وما تفعله داخل منطقة الجزاء".


وفي تصريحات أخرى لشبكة "سكاي سبورتس" قال المدرب الإسباني: "كانت مباراة جيدة، وصلوا أمام مرمانا 3 أو 4 مرات، في الوقت ذاته أعرف ما يمكننا القيام به، أحب لاعبي الفريق والتواجد معهم مدعاة للفخر، لا يمكن للناس أن يتوقعوا فوزنا أو جمعنا 100 نقطة كل مرة، سنتعافى ونعود".


وعن الشراكة بين جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي في خط الدفاع والتي لم تثمر بالشكل المطلوب في ظل غياب المصاب إيميريك لابورت، قال جوارديولا: "إنها يلعبان معا كثيرا، إنهما قلبا الدفاع المتوفران، هذا يحدث".




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