اليكم, سعر, فستان, زفاف, النجمة, المصرية, هنا, الزاهد,

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رغم اعلانها عن طلاقها من زوجها هادي أسمر برسالة نشرتها عبر حسابها الخاص على...
طمأنت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، متابعيها على صحة والدها...
أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسميا عن انفصالها عن زوجها السيد هادي...
بحضور عدد كبير من أهل الصحافة والإعلام والفن ومشاهير مواقع التواصل الإجتماعي...
تجاوزت الأغنية الجديدة «صباحي انت » التي أبدعت في صياغة كلماتها الشاعرة...
أعلنت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن انضمام الفنان السوري معتصم النهار، لأسرة...
يستعد الممثل عباس النوري لخوض دور البطولة في مسلسل بعنوان "يا مالكاً قلبي" مؤلف...
أثارت الفنانة التونسية درة قلق جمهورها، بكشفها عن مرورها بأزمة صحية. الفنانة...
توفي المخرج اللبناني سيمون أسمر الذي اشتهر على مدى عقود بأنه صانع النجوم، امس...
نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، قصة طويلة عما تعرضت له إحدى صديقاتها المقربات...