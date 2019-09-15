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اليكم سعر فستان زفاف النجمة المصرية هنا الزاهد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لفتت الفنانة المصرية هنا الزاهد أنظار الجمهور إليها في حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، والذي أقيم منذ أيام بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



هنا ارتدت فستان زفاف طويل وأنيق من تصميم سامو هجرس، واعتمد التصميم على التطريز بشكل أعلى، كما تميز بذيله الطويل، ولاقى استحسان الجمهور.


وقد بلغت تكلفة فستان زفاف هنا الزاهد 100 ألف جنيه مصري، حسبما ذكرت عدد من مجلات الأزياء.


هنا ليست الأولى التي لفتت الانتباه بسبب تكلفة فستانها العالية، فسبقتها إلى ذلك عدد كبير من نجمات الفن ومنهن ريم أحمد والتي ارتدت فستان قيمته 250 ألف جنيه.


كما ارتدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب فستان زفاف عند زواجها من الفنان حسام حبيب بلغت تكلفته 700 دولار.


وأيضا الفنانة شيماء سيف اختارت لحفل زفافها فستان بلغت تكلفته 70 ألف جنيه، وبدا يليق بجسدها.


حفل زفاف هنا الزاهد حضره عدد كبير من الفنانين ومنهم دنيا سمير غانم، سمير غانم، كريم فهمي، حمدي الميرفني، أحمد عز، كريم عبدالعزيز، وغيرهم من نجوم الفن.




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