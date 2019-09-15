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حدث بالفعل.. العثور على أفعى برأسين يتحركان بشكل مستقل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 عثر على أفعى حديثة الولادة برأسين في باين بارينز بولاية نيوجيرسي الأميركية، وهو الأمر الذي يبدو مشابها لما نشاهده في أفلام الخيال العلمي.



وقال بوب زابالورتي المدير التنفيذي لقسم الزواحف والبرمائيات في مقاطعة بيرلنغتون إن الأفعى لها مخين، وكل رأس يتحرك بشكل مستقل عن الآخر.


وعثر موظفان في المنظمة على الأفعى في عش، حيث ولدت أفعى من نفس النوع أواخر الشهر الماضي.


وأوضح زابالورتي أنها الأفعى الوحيدة برأسين التي عثر عليها في نيوجيرسي.




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