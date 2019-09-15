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لماذا ينصح بالامتناع عن تناول الموز كوجبة إفطار؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



: يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول الموز في الصباح الباكر عوضا عن وجبة الإفطار، اعتقادا منهم أن هذه الفكرة صحية وتوفر الكثير من الوقت.



ولكن خبيرة التغذية، الدكتورة داريل جيوفر، كشفت عن بعض المعلومات السيئة حول تناول الموز كوجبة إفطار فهذه الفاكهة معروفة بأنها مليئة بالبوتاسيوم وفيتامين B6 وخالية من الكوليسترول والصوديوم.


وفي حديثها مع Byrdie، قالت جيوفر: "يبدو الموز وكأنه الخيار الأمثل لوجبة الصباح، ولكن مع التعمق في الفوائد، ستجد أن الموز ليس كذلك لأنه يحتوي على نسبة 25% من السكر والحموضة المعتدلة".


وأضافت موضحة: "ربما تمنحك الفاكهة هذه دفعة قوية في الصباح، ولكن سرعان ما تشعر بالتعب والجوع".


وفي حال كنت ستأكل الموز، فإن الدكتورة جيوفر توصي بعدم تناوله بعد وجبات الطعام أيضا، والتأكد من اقترانه بشيء آخر، مثل الدهون الصحية.


واستطردت قائلة: "لأن الموز حمضي، يجب تحييد الحمض للحصول على فوائد البوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم".




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