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الثوري الإيراني: القواعد والسفن الأميركية في مرمى صواريخنا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده أنّ "إيران وأميركا لا تنويان الحرب لكن القوات الميدانية على تماس في مياه الخليج، ويمكن للحرب أن تندلع".




وأكد حاجي زاده أن "جميع القواعد والسفن الأميركية في المنطقة على بعد ألفي كيلومتر تقع في مرمى صواريخنا"، لافتا إلى أنه بعد إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة خلال شهر حزيران وجهنا صواريخنا نحو قاعدتي العديد في قطر والظفرة في الإمارات وبارجة أميركية في خليج عمان".




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