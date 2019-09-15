سطو, مسلح, على, محل, يانصيب, في, الناصرة, واطلاق, نار, بالهواء,

اقدم مجهولون فجر اليوم الاحد على تنفيذ عملية سطو مسلح على محل "كشك توتو" يانصيب في احد احياء مدينة الناصرة .

وافادت الشرطة انه تم سرقة مبلغ من المال دون اصابات تذكر.وقد باشرت الشرطة التحقيق والبحث عن الجناة .