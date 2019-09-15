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سطو مسلح على محل يانصيب في الناصرة واطلاق نار بالهواء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اقدم مجهولون فجر اليوم الاحد على تنفيذ عملية سطو مسلح على محل "كشك توتو" يانصيب في احد احياء مدينة الناصرة .


وافادت الشرطة انه تم سرقة مبلغ من المال دون اصابات تذكر.

وقد باشرت الشرطة التحقيق والبحث عن الجناة .




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