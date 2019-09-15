ماريتا, الحلاني, تكشف, تفاصيل, وضع, والدها, الصحي, بعد, الحادث,

طمأنت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، متابعيها على صحة والدها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت ماريتا مقطع فيديو قصير لها ولعاصي وعلقت قائلة: “شكرا لكل يلي سألتوني عن بابا ♥️ الحادث صار مارق عليه كم يوم، وحبيت طمنكم انو بابا بخير الحمدلله وصار بالبيت”.وتابعت ماريتا “وابدا ابدا ما في شي خطر! 😍 بس شوية تعب 🙁 ما تعتلوا هم وما تخافوا ♥️ منحبكم كتييييير 🤗 الله يحمي كل اب بالعالم 🙏”.وكان عاصي الحلاني قد اثار قلق محبيه وجمهوره بعد تداول صور له بدا فيها وقد تعرض لاصابات عديدة في وجهه ويده وساقه.