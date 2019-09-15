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ماريتا الحلاني تكشف تفاصيل وضع والدها الصحي بعد الحادث



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طمأنت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، متابعيها على صحة والدها وذلك عبر حسابها على انستغرام.



ونشرت ماريتا مقطع فيديو قصير لها ولعاصي وعلقت قائلة: “شكرا لكل يلي سألتوني عن بابا ♥️ الحادث صار مارق عليه كم يوم، وحبيت طمنكم انو بابا بخير الحمدلله وصار بالبيت”.

 وتابعت ماريتا “وابدا ابدا ما في شي خطر! 😍 بس شوية تعب 🙁 ما تعتلوا هم وما تخافوا ♥️ منحبكم كتييييير 🤗 الله يحمي كل اب بالعالم 🙏”.

وكان عاصي الحلاني قد اثار قلق محبيه وجمهوره بعد تداول صور له بدا فيها وقد تعرض لاصابات عديدة في وجهه ويده وساقه.




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