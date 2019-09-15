مبابي, مُنبهر, بمقصية, نيمار, القاتلة,

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أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أنه طلب من إدارة ناديه الرحيل...
سحق برشلونة حامل لقب الليجا، ضيفه فالنسيا بنتيجة (5-2) مساء اليوم السبت، ضمن...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن الأزمات تتراكم على الفرنسي زين الدين...
يغيب الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، عن الفريق الكتالوني لفترة تتراوح من 5...
شدد ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، على أنه يشعر بالآسف تجاه إيمري تشان...
كشفت صحيفة تركية، متخصصة في الشؤون الرياضية، تفاصيل واقعة تحرش تورط فيها النجم...
ذكر تقرير إنجليزي أن نادي ريال مدريد الإسباني يجهز عرضا ضخما بقيمة 210 ملايين يورو...
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، آخر التطورات بشأن لاعبيه...
أعلن ريال مدريد، صباح اليوم الخميس، تعرض لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش لإصابة...
دخل لونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، نجما برشلونة ويوفنتوس، في منافسة على جائزة...