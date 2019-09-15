مبابي, مُنبهر, بمقصية, نيمار, القاتلة,

وجه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رسالة قصيرة لزميله نيمار دا سيلفا، بعدما قاد الأخير الفريق للفوز على ستراسبورج (1-0) مساء أمس السبت، في بطولة الدوري الفرنسي.

وهنأ مبابي زميله البرازيلي على العودة للمشاركة في المباريات مجددًا، عبر حسابه على "تويتر" وقال: "ما هذا الهدف يا نيمار".وهز نيمار شباك ستراسبورج بركلة مقصية رائعة، منحت العملاق الباريسي الفوز والنقاط الثلاث في وقت قاتل.وواجه نيمار حملة عنيفة من جماهير ناديه التي أطلقت ضده صافرات الاستهجان ورفعت لافتات بها عبارات مسيئة، تعبيرًا عن غضبها من إبداء رغبته في الانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.سجل هدف المباراة الوحيد، نيمار في الدقيقة (90+2)، ليرفع العملاق الباريسي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتا، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 4 نقاط في المركز الـ15.