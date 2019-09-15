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مسؤولة روسية تحتفل بزفافها في سيارة دفن الموتى!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 فاجأت مرشحة الرئاسة الروسية السابقة، كسينيا سوبتشاك، ناخبيها ومعجبيها بموكب زفافها الذي مرّ منذ قليل وسط العاصمة الروسية موسكو.



وتزوجت سوبتشاك من المخرج، قنسطنطين بوغومولوف، وخرجت من إدارة الأحوال الشخصية بفستان زفافها، ومعها العريس، وركبا سيارة لدفن الموتى كتب عليها "حتى يفرقنا الموت".


من جانبها صرحت إدارة المرور بموسكو، بأنها سوف تدرس مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.




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