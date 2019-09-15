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3 إضافات على البيض لتسريع خسارة الوزن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 للبيض فوائد كثيرة ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية والبروتينات، إضافة إلى أنه منخفض السعرات الحرارية ويساعد على زيادة معدلات الأيض الطبيعية في الجسم، وبالتالي، فهو وصفة مساعدة مثالية لتخفيف الوزن.



وقد وجدت دراسات عديدة بأن البيض قد يكون مفيداً جداً عند تناوله في وجبة الإفطار. وعلى الرغم من أن البيض في حد ذاته مفيد جداً ويعتبر مكملاً طبيعياً لخسارة الوزن، فهنالك بعض الأشياء الأخرى التي يمكن إضافتها للبيض لتسريع إنقاص الوزن، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا: 


1- البيض بزيت جوز الهند  

يمكن طهي البيض بعدة طرق، إلا أن استخدام زيت جوز الهند في طهي البيض، يساعد على فقدان الوزن لأنه يحتوي على دهون صحية تعزز عملية الأيض بنسبة تصل إلى 5 بالمئة. كما يساعد زيت جوز الهند على حرق الدهون وتخفيض الشهية.


2- البيض مع دقيق الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على ألياف جيدة ونشاء، ويساعد على تأخير عملية الهضم ويؤدي في الوقت نفسه إلى إطلاق بعض العصارات الهاضمة والأحماض التي تقلل الشهية. كما أنه يساعد بشكل فعال على حرق السعرات الحرارية ويعزز عملية الأيض.


3- البيض مع السبانخ

يمكنك أيضاً التفكير في إضافة بعض الخضار الصحية مثل السبانخ إلى طبق البيض لجعله أكثر فائدة. ويتميز السبانخ بغناه بالحديد، وتعزيز عمليات الأيض في الجسم وحرق السعرات الحرارية.  




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