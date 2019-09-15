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ليبرمان يستبعد اجراء جولة انتخابات ثالثة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 استبعد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" افيغدور ليبرمان اجراء جولة ثالثة من الانتخابات العامة الاسرائيلية.



وقال إنه سيتم بعد الانتخابات الوشيكة تشكيل حكومة سواء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أو بدونه.


وأضاف ليبرمان أن حزبه لن ينضم الى حكومة برئاسة نتانياهو في حال كانت الأحزاب الدينية اليهودية (حريديم) جزءا منها. وادلى رئيس "يسرائيل بيتينو" بهذه الاقوال في سياق ندوة ثقافية عقدت اليوم في تل ابيب.


وبدوره حمل رئيس قائمة العمل "غيشر عمير بيرتس" على نتانياهو بسبب طلبه عقد اجتماع طارئ مساء اليوم مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر وأعضاء اللجنة.




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