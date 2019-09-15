ليبرمان, يستبعد, اجراء, جولة, انتخابات, ثالثة,

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اقدم مجهولون فجر اليوم الاحد على تنفيذ عملية سطو مسلح على محل "كشك توتو" يانصيب في...
يستمر اليوم إضراب مفتشي البناء في انحاء البلاد. ويأتي الإضراب احتجاجا على...
تشهد المحلات التجارية والمرافق العامة في باقة الغربية اضرابا شاملاً، ذلك في...
عشية الانتخابات للكنيست الثانية والعشرين نشرت دائرة الإحصاء المركزية معطيات...
قال بنيامين نتنياهو مساء السبت إنه لن يحوض حربًا ضد قطاع غزة، إلا إذا كانت الخيار...
يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من...
ضمن مباريات الدرجة الثانية الشمالية ا التقى فريق الاخوه كفر مندا وفريق هبوعيل بير...
نددت جبهة الناصرة الديمقراطية وفرع الحزب الشيوعي في المدينة اليوم السبت،...
قال مصدر عسكري إسرائيلي، مساء السبت، إحباط تهريب أسلحة من الحدود اللبنانية في...
جاء في بيان صادر عن بلدية باقة الغربية:"في أعقاب مقتل المغدور المأسوف على شبابِهِ،...