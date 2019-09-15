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استمرار إضراب مفتشي البناء في مختلف انحاء البلاد



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يستمر اليوم إضراب مفتشي البناء في انحاء البلاد.



ويأتي الإضراب احتجاجا على إصدار أنظمة جديدة يرى المفتشون أنها قد تعرضهم لخطر ولأعمال عنف من قبل مخالفي البناء.




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