استمرار, إضراب, مفتشي, البناء, في, مختلف, انحاء, البلاد,

يستمر اليوم إضراب مفتشي البناء في انحاء البلاد.ويأتي الإضراب احتجاجا على إصدار أنظمة جديدة يرى المفتشون أنها قد تعرضهم لخطر ولأعمال عنف من قبل مخالفي البناء.

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