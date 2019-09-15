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اضراب في باقة الغربية استنكارا لجريمة قتل محمد ابو حسين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تشهد المحلات التجارية والمرافق العامة في باقة الغربية اضرابا شاملاً، ذلك في اعقاب جريمة مقتل الشاب محمد سمير ابو حسين رمياً بالرصاص،




 كما ينتظر اهالي البلدة وصول جثمان الفقيد للمشاركة الواسعة في مراسيم الجنازة.



يشار الى ان الاضراب لا يشمل حهاز التربية والتعليم .




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