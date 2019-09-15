اضراب, في, باقة, الغربية, استنكارا, لجريمة, قتل, محمد, ابو, حسين,

كما ينتظر اهالي البلدة وصول جثمان الفقيد للمشاركة الواسعة في مراسيم الجنازة.يشار الى ان الاضراب لا يشمل حهاز التربية والتعليم .

تشهد المحلات التجارية والمرافق العامة في باقة الغربية اضرابا شاملاً، ذلك في اعقاب جريمة مقتل الشاب محمد سمير ابو حسين رمياً بالرصاص،

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